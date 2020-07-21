В Свердловской области снизилось число «ковидных» больных, подключенных к ИВЛ

21 Июль 2020 2020-07-21T15:37:14+03:00

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По данным свердловских властей, ситуация по коронавирусу в регионе оценивается как стабильная – пятый день фиксируется снижение заболеваемости. Благодаря тому, что в последние дни из больниц выписывается большое число уральцев, количество свободных коек возросло на 6%. При этом нагрузка на медучреждения по-прежнему остается большой.

- Но есть и хорошие новости: на 2% уменьшилось число тех пациентов, которые сейчас находятся на аппаратах ИВЛ, - рассказал во время брифинга вице-губернатор Павел Креков. – Это впервые за многие недели. В общей сложности, сейчас в работе задействовано менее 20% всех аппаратов ИВЛ.

Статистика по коронавирусу на 21 июляФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Только за минувшие сутки в больницах региона опустели больше 650 коек – это значит, что кто-то из пациентов выздоровел, кто-то переехал в места временной изоляции, а кто-то будет долечиваться дома. Но всем этим людям пришли отрицательные тесты на коронавирус.

На сегодняшний день в Свердловской области больше 18 тысяч заболевших. Из этого числа больше 12 тысяч медикам удалось вылечить. Еще 205 человек, к сожалению, погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU