За сутки COVID-19 заразились 227 человек

В Свердловской области за минувшие сутки подтвердились 227 новых случаев коронавируса. Больше всего заболевших – в Екатеринбурге (+128). Также новыми пациентами стали жители Нижнего Тагила, Асбеста, Первоуральска и других муниципалитетов. С начала пандемии зафиксировано 18250 случаев заражения.

На сегодняшний день в больницах под присмотром медиков находятся 5735 человек. 184 пациента – в тяжелом состоянии, из них 155 – в реанимации, еще 70 подключены к аппаратам ИВЛ.

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 849. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

Кроме того сегодня, 21 июля, в регионе зафиксировали 10 смертей за сутки. Всего в регионе с начала пандемии скончались 205 уральцев.

Но есть и хорошие новости: за все время уральские медики сумели вылечить 12509 человек. Только за сутки было выписано 404 человека. В оперштабе отмечают, что общее число выписанных пациентов за последние семь дней в регионе превысило общее количество вновь выявленных случаев заболевания.

Накануне губернатор Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции до 27 июля. При этом он сделал ряд смягчений: например, с сегодняшнего дня могут работать музеи и библиотеки, а также теперь разрешено проводиться культурно-массовым мероприятиям на открытом воздухе – но только с загрузкой площадки на 50%.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлено 783 328 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 580 летальных исходов, выздоровели 562 384 человека.

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