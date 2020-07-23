2020-07-23T12:02:24+03:00
Общество

«Я была в обсерваторе тогда, а Сергей уже заболел»: в Екатеринбурге скончался врач-онколог

О смерти Сергея Завацкого сообщила его супруга
Юлия СТАЛИНА
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Сергей Завацкий был онкологом 24 года. Фото: страница Евгении Завацкой в соцсети Facebook.Сергей Завацкий был онкологом 24 года. Фото: страница Евгении Завацкой в соцсети Facebook.
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В Екатеринбурге скончался врач Сергей Завацкий, который работал в Свердловском областном онкологическом диспансере. Медик 24 года лечил больных раком. О смерти онколога сообщила супруга Евгения Завацкая на своей странице в Facebook.

- Мой муж, мой друг, мой учитель и наставник, ты большая половина моей жизни. Талантливый врач, хирург от бога, Мой родной человек, ты ушел вчера, навсегда, - с горечью сообщила Евгений.

Фото: страница Евгении Завацкой в соцсети Facebook.

Фото: страница Евгении Завацкой в соцсети Facebook.

Соболезнования уже выразила жена недавно погибшего от коронавируса врача Юрия Мансурова. Хирурга похоронили месяц назад. В ответ Евгения Завацкая намекнула, что ее супруг тоже скончался от Covid-19.

- Я была в обсерваторе тогда, а Сергей уже заболел, - коротко прокомментировала жена.

Сергей Завацкий, по словам его жены, будет похоронен на аллее докторов на Широкореченском кладбище, рядом с Юрием Мансуровым.

Прощание с Сергеем пройдет 24 августа в Доме Прощания Вознесения (ул. Серафимы Дерябиной 41а), с 10:00.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования семье погибшего онколога Сергея Завацкого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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