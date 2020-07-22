«Уральский приборостроительный завод» возобновил поставки аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Государственная корпорация «Ростех» потратит 7,3 миллиарда рублей на экстренную закупку 6 711 аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М» у «Уральского приборостроительного завода» в Екатеринбурге. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

При этом нельзя не отметить связь аукциона с завершившейся проверкой Росздравнадзора, которая не нашла связи между работой аппаратов и пожарами в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга. В результате возгораний тогда погибли шесть человек.

- При проведении экспертизы качества, эффективности и безопасности аппаратов ИВЛ «Авента-М» не установлено прямой связи между выявленными нарушениями и произошедшими возгораниями. В настоящее время по предписанию Росздравнадзора «Уральский приборостроительный завод» проводит корректирующие мероприятия, в том числе, включающие отзыв и перепроверку аппаратов «Авента-М», находящихся в обращении, - отмечают в ведомстве.

Фото: сайт госзакупок

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе предприятия, с 22 июля завод возобновляет поставки новых аппаратов.

- С 22.07.2020 «УПЗ» возобновляет поставки новых аппаратов, в рамках заключённых контрактов, - пояснили представители завода. - Также проводятся работы по перепроверке ранее поставленных изделий на местах установки.

Стоит отметить, что после скандала вокруг «Авенты-М» выяснилось, что в Екатеринбурге их лишь собирают, а детали изготавливают в Китае. Однако сотрудники завода не видят в этом проблемы.

- Чего вы панику разводите? 60 процентов всей электроники и сопутствующих товаров мира сделаны в Китае, плюс еще Тайвань. Так, где нам, по-вашему, еще их заказывать?! Там поставщики достаточно надежные и продукция вполне соответствует нашим стандартам, - делился с нами сотрудник «Уральского приборостроительного завода».

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