Ксения Собчак вернулась в Москву после потасовки в монастыре под Екатеринбургом
Телеведущая Ксения Собчак вернулась в Москву после рабочего визита в Свердловскую область. Целью визита были съемки документального фильма об отце Сергие и Среднеуральском женском монастыре.
Но все обернулось потасовкой и заявлением в полицию, а ее оператор Сергей Ерженков получил перелом кисти.
- Я улетел в Москву, хочу пройти дополнительное обследование. Ксения Анатольевна тоже в столице, мы улетели накануне вечером, - пояснил «КП» Ерженков.
Ксения Собчак рассказала о произошедшем на территории Среднеуральского женского монастыря.Алексей БУЛАТОВ
Сейчас команда телеведущей пытается восстановить данные с флэш-карт, которые были украдены в монастыре. После того, как аппаратуру вернули полицейские, выяснилось, что отснятый материал был стерт.
- У меня была похожая ситуация на Донбассе. Если карту памяти отформатировать один раз – остаются шансы восстановить файлы. Если дважды, то уже нет, - добавил Сергей Ерженков.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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