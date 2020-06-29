Ксения Собчак вернулась в Москву после потасовки в монастыре под Екатеринбургом

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:01:53+03:00

Собчак и ее оператор написали заявление в полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас команда телеведущей пытается восстановить данные с флэш-карт, которые были украдены

Изменить размер текста: A A

Телеведущая Ксения Собчак вернулась в Москву после рабочего визита в Свердловскую область. Целью визита были съемки документального фильма об отце Сергие и Среднеуральском женском монастыре.

Но все обернулось потасовкой и заявлением в полицию, а ее оператор Сергей Ерженков получил перелом кисти.

- Я улетел в Москву, хочу пройти дополнительное обследование. Ксения Анатольевна тоже в столице, мы улетели накануне вечером, - пояснил «КП» Ерженков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787464" frameborder="0"></iframe> Ксения Собчак рассказала о произошедшем на территории Среднеуральского женского монастыря.Алексей БУЛАТОВ

Сейчас команда телеведущей пытается восстановить данные с флэш-карт, которые были украдены в монастыре. После того, как аппаратуру вернули полицейские, выяснилось, что отснятый материал был стерт.

- У меня была похожая ситуация на Донбассе. Если карту памяти отформатировать один раз – остаются шансы восстановить файлы. Если дважды, то уже нет, - добавил Сергей Ерженков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все что известно об избиении Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре: версии конфликта. «Комсомолка» поговорила с обеими сторонами (подробнее)

На Ксению Собчак напали в Среднеуральском женском монастыре, где прячется опальный отец Сергий. Об этом телеведущая рассказала в соцсетях (подробнее)

«Избили 30 мужчин уголовного вида»: Ксения Собчак рассказала из-за чего на нее напали в Среднеуральском женском монастыре. Телеведущая сообщила в разговоре с «КП»-Екатеринубрг, что это были сотрудники обители (подробнее)

«Уральский пельмень» Дмитрий Соколов приехал в Среднеуральский женский монастырь после того, как там избили Ксению Собчак. Артист поддерживает отца Сергия (подробнее)

«Духовно нездоровая обстановка»: Екатеринбургская епархия прокомментировала избиение Собчак в Среднеуральском монастыре. На месте работают полицейские (подробнее)

«Идите с Богом!»: появилось видео нападения на Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре. По словам самой телеведущей, травмы получили два человека (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU