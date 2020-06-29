2020-06-29T10:01:53+03:00
Происшествия

Ксения Собчак вернулась в Москву после потасовки в монастыре под Екатеринбургом

Сейчас команда телеведущей пытается восстановить данные с флэш-карт, которые были украдены
Олег ГАЛИМОВ
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Собчак и ее оператор написали заявление в полициюСобчак и ее оператор написали заявление в полициюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Телеведущая Ксения Собчак вернулась в Москву после рабочего визита в Свердловскую область. Целью визита были съемки документального фильма об отце Сергие и Среднеуральском женском монастыре.

Но все обернулось потасовкой и заявлением в полицию, а ее оператор Сергей Ерженков получил перелом кисти.

- Я улетел в Москву, хочу пройти дополнительное обследование. Ксения Анатольевна тоже в столице, мы улетели накануне вечером, - пояснил «КП» Ерженков.

Ксения Собчак рассказала о произошедшем на территории Среднеуральского женского монастыря.Алексей БУЛАТОВ

Сейчас команда телеведущей пытается восстановить данные с флэш-карт, которые были украдены в монастыре. После того, как аппаратуру вернули полицейские, выяснилось, что отснятый материал был стерт.

- У меня была похожая ситуация на Донбассе. Если карту памяти отформатировать один раз – остаются шансы восстановить файлы. Если дважды, то уже нет, - добавил Сергей Ерженков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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