Группа поддержки: к Екатеринбургской епархии, где пройдет церковный суд над отцом Сергием, пришли сотрудники МЧС

26 Июнь 2020 2020-06-26T08:50:21+03:00

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Сегодня, 26 июня, в Екатеринбургской епархии должно пройти второе заседание над скандальным отцом Сергием. С утра к месту приехала известная телеведущая Ксения Собчак, которая собиралась снимать фильм про схиигумена. Вот только сам он отказался приходить на свой собственный суд – об этом сообщил его представитель Всеволод Могучев.

Потихоньку к зданию епархии начали подтягиваться люди, которые поддерживают схиигумена Сергия. Среди них даже есть сотрудники МЧС из Екатеринбурга.

В середине июня схиигумен Сергий «захватил» Среднеуральский женский монастырь, который ранее и основал. В тот же день туда стянулись сотрудники полиции и ФСБ. А все из-за того, что батюшка устроил в монастыре службу, хотя проповедовать ему запретила Екатеринбургская епархия – за распространение фейков. К тому же, позже выяснилось, что отец Сергий имеет уголовное прошлое, в чем он сам и признался: 36 лет назад он убил человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU