Страшный сон курильщика: в Свердловской области уничтожили 15 тысяч пачек сигарет

20 Июнь 2020 2020-06-20T11:00:08+03:00

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Под Нижним Тагилом полицейские уничтожили 15 тысяч пачек сигарет. По данным пресс-службы свердловского главка МВД, общая стоимость контрафактной продукции составила свыше 800 тысяч рублей.

- В ходе расследования было установлено, что поставкой данного товара занимался 48-летний местный житель, работающий менеджером одной из торговых точек города Нижнего Тагила, принадлежащей индивидуальному предпринимателю. Последний, как выяснилось, ничего не знал о незаконной деятельности подчинённого, - рассказали в пресс-службе главка.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU