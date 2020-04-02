Нерабочая неделя в Екатеринбурге в апреле: полезные телефоны и ссылки
Апрель 2020 года начался для большинства жителей Екатеринбурга с периода самоизоляции. Коварный коронавирус на время сильно изменил жизнь уральцев. Магазины за исключением продуктовых супермаркетов и аптек не работают, закрыты государственные и муниципальные учреждения, а также культурные, досуговые, спортивные и образовательные учреждения.
Тем временем, есть список полезных телефонов для Екатеринбурга, а также полезные ссылки на публикации «КП-Екатеринбург» с важной информацией, которые помогут решить некоторые насущные вопросы.
Как работают продуктовые супермаркеты в Екатеринбурге в торговых центрах: ссылка
Готовы ли банки отсрочить оплату кредитов жителям Екатеринбурга и Свердловской области: ссылка
Какая компенсация во время эпидемии коронавируса положена жителям Екатеринбурга, и кто ее сможет получить: ссылка
Какие концерты и спектакли посмотреть онлайн на Урале: ссылка
Дистанционное обучение в Екатеринбурге и Свердловской области с 6 по 12 апреля: ссылка
Как работают миграционные службы Екатеринбурга и Свердловской области: ссылка
Что нужно знать о режиме самоизоляции в Екатеринбурге и Свердловской области: ссылка
Рекомендуемые ссылки
1. Информация Министерства просвещения Российской Федерации для участников образовательного процесса: ссылка
2. Российская электронная школа в два клика: ссылка
3. Организация обучения с использованием дистанционных образовательных технологий в образовательной организации: ссылка
4. Меры по профилактике и противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19: ссылка
Телефоны «горячих линий» для жителей Екатеринбурга и Свердловской области:
Федеральная «горячая линия»: 8 800 200 01 12 (круглосуточно);
Отдельная «горячая линия» Роспотребнадзора Свердловской области: 8 800 555 49 43 (круглосуточно);
Министерство общественной безопасности Свердловской области: 312-08-81 или 112
«Горячая линия» Федерации профсоюзов Свердловской области: 371 56 46
Служба занятости Екатеринбурга: 354 17 31
Служба занятости Свердловской области: 312 08 12 (все телефоны территориальных отделов – по ссылке)
ИСТОЧНИК KP.RU
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