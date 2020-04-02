Нерабочая неделя в Екатеринбурге в апреле: полезные телефоны и ссылки

2 Апр 2020 2020-04-02T15:25:49+03:00

Памятка для жителей Екатеринбурга, оказавшихся на самоизоляции

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Апрель 2020 года начался для большинства жителей Екатеринбурга с периода самоизоляции. Коварный коронавирус на время сильно изменил жизнь уральцев. Магазины за исключением продуктовых супермаркетов и аптек не работают, закрыты государственные и муниципальные учреждения, а также культурные, досуговые, спортивные и образовательные учреждения.

Тем временем, есть список полезных телефонов для Екатеринбурга, а также полезные ссылки на публикации «КП-Екатеринбург» с важной информацией, которые помогут решить некоторые насущные вопросы.

Как работают продуктовые супермаркеты в Екатеринбурге в торговых центрах: ссылка

Готовы ли банки отсрочить оплату кредитов жителям Екатеринбурга и Свердловской области: ссылка

Какая компенсация во время эпидемии коронавируса положена жителям Екатеринбурга, и кто ее сможет получить: ссылка

Какие концерты и спектакли посмотреть онлайн на Урале: ссылка

Дистанционное обучение в Екатеринбурге и Свердловской области с 6 по 12 апреля: ссылка

Как работают миграционные службы Екатеринбурга и Свердловской области: ссылка

Что нужно знать о режиме самоизоляции в Екатеринбурге и Свердловской области: ссылка

Рекомендуемые ссылки

1. Информация Министерства просвещения Российской Федерации для участников образовательного процесса: ссылка

2. Российская электронная школа в два клика: ссылка

3. Организация обучения с использованием дистанционных образовательных технологий в образовательной организации: ссылка

4. Меры по профилактике и противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19: ссылка

Телефоны «горячих линий» для жителей Екатеринбурга и Свердловской области:

Федеральная «горячая линия»: 8 800 200 01 12 (круглосуточно);

Отдельная «горячая линия» Роспотребнадзора Свердловской области: 8 800 555 49 43 (круглосуточно);

Министерство общественной безопасности Свердловской области: 312-08-81 или 112

«Горячая линия» Федерации профсоюзов Свердловской области: 371 56 46

Служба занятости Екатеринбурга: 354 17 31

Служба занятости Свердловской области: 312 08 12 (все телефоны территориальных отделов – по ссылке)

ИСТОЧНИК KP.RU