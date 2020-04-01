Что посмотреть онлайн во время самоизоляции в Екатеринбурге 2020

Во время самоизоляции многие музеи, театры, библиотеки, фитнес-центры перешли в режим онлайн. Для тех, кто сидит дома, они записывают образовательные видео, спортивные тренировки, концерты. Для удобства пользователей образовательный и развивающий контент собрали на официальном сайте полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе.

- В регионах УФО уже имеются успешные практики по созданию образовательного и развлекательного контента для тех, кто вынужденно находится дома, - говорит заместитель полпреда Борис Кириллов.

Театр музкомедии запустил проект «Виртуальный премьер-зал»Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рассказываем, что можно посмотреть в онлайн-режиме во время самоизоляции 2020.

КОНЦЕРТЫ

Концертный сезон в режиме трансляций организовала Свердловская филармония.

Для тех, кто сидит дома, театры, музеи и фитнес-центры записывают образовательные видео, спортивные тренировки, концертыФото: Алексей БУЛАТОВ

- Наши коллективы и артисты готовы выйти на сцену Большого зала к онлайн-аудитории. Из медиа-архива мы выбрали наиболее интересные концерты, которые добавим в график трансляций, - рассказывают в пресс-службе филармонии. На сайте будут доступны записи Виртуального концертного зала, в режиме онлайн продолжатся лекционные проекты.

Смотреть концерты и расписание можно на официальном сайте Свердловской филармонии.

Концерты Свердловской филармонии можно посмотреть на из официальном сайтеФото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская государственная детская филармония создала проект «Музыкальная пауза». Родителям и деткам покажут лучшие концерты прошлых сезонов. Это выступления, как российских артистов, так и зарубежных. Посмотреть можно здесь.

ТЕАТР

Спектакли Свердловского государственного театра музыкальной комедии можно посмотреть, не выходя из дома. Театр запустил проект «Виртуальный премьер-зал». В списке спектаклей: «Декабристы», «Скрипач на крыше», «Микадо», «Яма» и другие, а также популярные дуэты. Сметреть здесь.

МУЗЕИ

Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история» запустили проект «Мы ONLINE»: Можно послушать лекцию о танковой промышленности на Урале в годы Великой Отечественной войны или послушать историю об эпидемиях, которые в разные годы переживала Россия. Кстати, последняя особенно актуальна во время пандемии коронавируса.

Свердловский областной краеведческий музей им. О.Е. Клера предлагает совершить виртуальный тур по экспозициям – 10 идей для полезного времяпрепровождения в онлайне. Также виртуальные экскурсии запустили Екатеринбургский областной краеведческий музей и Екатеринбургский музей изобразительных искусств.

Во время видео уроков Центра культуры «Орджоникидзевский» можно научиться делать оригами, букеты из конфет. Кроме того, там проходят уроки по технике чтения. Посмотреть расписание занятий можно здесь.

ОБРАЗОВАНИЕ

На сайте Министерства образования и молодежной политики Свердловской области собрали материалы для организации дистанционного обучения (это перечень образовательных онлайн-ресурсов, рекомендации по организации режима дня и рабочего места).

Уральский Федеральный Университет открыл онлайн-крусы. Среди предметов есть политология, культурология, делопроизводство, психология, экономика и многие другие.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Уральский Государственный Военно-Исторический Музей предлагает познакомиться со своей экспозицией в 3D-формате. В музее несколько залов. Например, зал истории Урала в годы Великой Отечественной войны рассказывает, как наш регион помогал ковать победу. Именно на Урале была сосредоточена основная часть военного промышленного комплекса, здесь находилось значительное количество военных училищ, готовивших командный состав для Красной Армии, в уральские госпиталя отправляли на лечение раненых на полях сражений солдат:

Уралвагонзавод запустил цикл материалов, связанных с Великой Отечественной войной, трудовым и боевым подвигом наших дедов. Первый – о Добровольческом танковом корпусе. - 16 января 1943 года – в Свердловской областной газете «Уральский рабочий» появилась публикация «Танковый корпус – сверх плана», - рассказывают в проекте. – А 11 марта 1943 года создано уникальное воинское соединение Уральский добровольческий танковый корпус силами трех оборонных областей - Свердловской, Челябинской и Молотовской (Пермской). Для корпуса сверхплана изготовлено 202 танка Т-34… Узнать историю можно по ссылке.

СПОРТ

Сеть уральских фитнесс-центров запустила проект «PEREVES online». Его участники строят красивое тело, не выходя из дома! Что там есть: разнообразные видео-тренировки (силовая, йога, стрейчинг, пилатес и т.д.); справочные и обучающие материалы; планы питания с корректировками по результатам и даже соревнования.