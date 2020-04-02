Выплата безработным в Екатеринбурге 2020: какая положена компенсация, кому оплатят и как получить

Из-за непростой ситуации с коронавирусом в стране, многие жители Екатеринбурга и Свердловской области обеспокоились, удастся ли им сохранить рабочее место. И что будет, если по какой-то причине они окажутся в числе безработных? «‎Комсомолка» разобралась, какая положена компенсация в этом случае и кто на нее может претендовать. ‎‎

РАЗМЕР ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ УВЕЛИЧИЛИ

Если говорить о каких-то специальных компенсациях для уральцев, потерявших работу именно из-за ситуации с коронавирусом, то в Свердловской области таких выплат не предусмотрено. Однако в будущем, возможно, ситуация изменится.

- Такие меры прорабатываются, - говорит Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. - Все то, что отметил в своем обращении президент Российской Федерации мы безусловно выполним. Сейчас разрабатывается комплекс мер, связанный с поддержкой бизнеса. О нем будет объявлено специально.

Однако жители Екатеринбурга и Свердловской области по-прежнему могут рассчитывать на пособие по безработице. Тем более, что его размер изменился в свете последних событий.

Максимальный размер пособия по безработице с учетом районного коэффициента в Свердловской области составляет 13 949,50 рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Максимальный размер пособия с учетом 15% районного коэффициента ранее составлял 9 200 рублей. Теперь оно назначается в размере - 13 949,50 рублей», - объясняет Ольга Рулева, пресс-секретарь Департамента по труду и занятости населения Свердловской области. - Минимальный размер пособия не изменился и с учетом 15% районного коэффициента составляет 1725 рублей.

При этом максимальный размер пособия может получать лишь тот, кто за последний год был официально трудоустроен не меньше 6 месяцев и чей заработок был не менее 20 000 рублей.

- Считают пособие в процентном отношении от среднего заработка, но не выше максимально установленного размера пособия. В первые три месяца - 75%. В следующие три - 60%. То есть 75% от зарплаты в 50 000 рублей это 37 500 рублей, но получать гражданин в этом случае будет только 13 949,50 рублей, так как это максимальный размер пособия, - объясняют в Департаменте по труду и занятости населения региона. - Женщина, которые была в декретном отпуске и уволилась, также получит пособие от среднего заработка. То есть она может рассчитывать на максимальный размер, при условии, что она не работает до полугода после увольнения. При обращении в центр занятости гражданину объяснят, как высчитывается размер пособия.

Специальных компенсаций для людей, потерявших работу из-за коронавируса, в Свердловской области пока нет. Но зато само пособие по безработице стало чуть больше.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ БЕЗРАБОТНЫХ ПРОХОДИТ ДИСТАНЦИОННО

Пособие по безработице перечисляют гражданам на банковскую карточку. Тут все по старому. А вот что изменилось, так это способ обращения в службы занятости Екатеринбурга и Свердловской области. Из-за быстрого распространения коронавирусной инфекции теперь приходить в них нужно лишь раз – для присвоения статуса безработного.

- С целью временного ограничения посещения гражданами центров занятости сотрудники будут осуществлять личное взаимодействие с гражданами, обратившимися в центр занятости, только в целях признания их безработными, - объясняют в Департаменте по труду и занятости населения Свердловской области. - В этом случае на прием необходимо взять с собой оригиналы документов (паспорт, трудовая книжка или документы, их заменяющие, а также документы об образовании, справку о среднем заработке за три последних отработанных месяца для начисления пособия по безработице, - Ред.). Время и дату личного посещения необходимо согласовать с центром занятости по телефону.

Суть нововведений в том, что заявиться на получение статуса безработного теперь можно через сайт Департамента по труду и занятости населения Свердловской области. Зайти на него можно через свою учетную запись на портале Госуслуг.

- Мы рекомендуем это делать для того, чтобы не приходить в центр занятости для подтверждения личности, - объясняют в Департаменте.

Перерегистрацию безработным теперь можно проходить дистанционно.Фото: Алексей БУЛАТОВ

После этого, следуя инструкциям, вы сканируете и загружаете на сайт свои паспорт, трудовую книжку, документы об образовании, добавляете к ним скан справки с последнего места работы за последние три месяца (Не 2НДФЛ! Обратитесь в вашу кадровую службу. Они поймут о чем речь, - Ред.).

После того, как вы отправите все сканы документов, вам позвонят. Далее, если за 10 следующих дней работы для вас не найдется, тогда уже вас пригласят в центр занятости по месту прописки для присвоения статуса безработного. Туда вы пойдете с оригиналами документов, сканы которых отправляли ранее через Интернет. И это единственный раз, когда нужно лично прийти в центр занятости.

После этого у вас уже есть статус безработного и вы начинаете получать пособие. Кстати, важный момент, если вы будете подрабатывать где-то на стороне при статусе безработного, то это могут счесть за мошенничество.

Нужно искать работу и два раза в месяц подтверждать, что вы по-прежнему ее не нашли и вам нужно пособие. Это называется перерегистрация. Раньше для нее надо было лично приходить в центр занятости. Но сейчас из-за коронавируса перерегистрация проходит дистанционно. Накануне даты наступления перерегистрации вам позвонит специалист и уточнит, по-прежнему ли вы безработный.

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