Кредитные каникулы в Екатеринбурге из-за коронавируса: какие меры вводятся и как будут действовать

Накануне Госдума во втором чтении приняла норму о кредитных каникулах. Это касается как простых граждан, так и юридических лиц. Президент Владимир Путин попросил разработать документ из-за пандемии коронавируса и поддержать россиян, которые попали в трудную ситуацию. Рассказываем про кредитные каникулы в Екатеринбурге: какие меры вводятся и как будут действовать.

НЕ МЕДЛИТЕ С ОБРАЩЕНИЕМ В БАНК

Прежде всего граждане и бизнесмены смогут обратиться к кредитору с требованием установить каникулы сроком до шести месяцев. Это можно будет сделать, если доходы гражданина за предшествующий месяц снизились по сравнению со среднемесячными доходами прошлого года на 30 и более процентов.

Банки в Екатеринбурге уже разрабатывают специальные программы поддержки для своих клиентов. К примеру, Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам, пострадавшим от коронавируса. Также программа действует для тех, кто оказался без работы или приехал из-за границы и вынужден сидеть дома. Свердловчане могут рассчитывать на отсрочку выплат в 12 месяцев, при этом неустоек никаких нет.

В Уральском банке Реконструкции и Развития (УБРиР) тоже открыты к диалогу и готовы обсуждать каждый случай индивидуально. Главное не затягивать, если у вас возникли трудности. С крупными и средними предприятиями все вопросы также решаются в персональном порядке.

- УБРиР всегда индивидуально подходит к рассмотрению любой заявки клиента, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, в том числе, и из-за распространения коронавирусной инфекции. Мы настоятельно рекомендуем всем заёмщикам не затягивать с решением финансовых вопросов, а сразу же уведомлять банк о случившемся, - уверяет Виктор Черванёв, директор центра качества активов УБРиР.

Поддержку получат те, кто остался без работы или вынужден сидеть на больничном.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В качестве поддержки малым и микропредприятиям, а также ИП, с 1 апреля УБРиР вводит специальные предложения для действующих клиентов: возможность согласовать перенос платежа по уплате процентов и основного долга внутри календарного месяца, а также рассмотреть индивидуальные изменения графиков погашения с учетом потребности клиента, - поясняет Алексей Икряников, вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР.

Подобную программу для физических лиц запустит еще один крупный игрок – «Альфа-Банк». В середине апреля у них появится программа «Кредитный карантин» для пострадавших от коронавируса. Она подходит тем, кто не может вовремя заплатить кредит.

- Клиенты смогут получить отсрочку по кредитным платежам за ипотеку и за кредит наличными на срок от одного до двух месяцев. Также до двух месяцев можно будет не выплачивать задолженность по кредитной карте, но с условием ежемесячного погашения процентов. Для получения отсрочки по кредиту наличными достаточно будет нажать кнопку «Кредитный карантин» в мобильном приложении Альфа-Банка, а в случае ипотеки написать в чат или просто позвонить в контакт-центр банка.

Программа «Кредитный карантин» будет доступна для клиентов, не имеющих просроченных платежей по текущим кредитам, - рассказывают в «Альфа-Банке».

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ И СПРАВКИ НУЖНЫ

Чтобы банк начал рассматривать вашу заявку, необходимо собрать определённый пакет документов. Во-первых, вам потребуется больничный лист, согласно которому вы провели 10 и более дней без возможности продолжать работу. Дальше, возьмите документальное подтверждение падения дохода на 30% и более (это справка о доходах за текущий и предыдущий год). Также необходим паспорт и заявление на предоставление каникул.

- В банке «Открытие» продолжает действовать программа ипотечных каникул для поддержки заемщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию. По ипотечным кредитам клиенты, отвечающие требованиям действующего закона об ипотечных каникулах, могут по-прежнему подавать в банк обращения в установленном порядке. Срок рассмотрения заявлений установлен действующим законодательством и составляет 5 рабочих дней. После рассмотрения заявок банк согласует с клиентом новый график платежей и новые условия по погашению кредита, - сообщили в пресс-службе банка «Открытия».

Кстати, все вопросы можно решить в условиях самоизоляции. Обратитесь на горячую линию своего банка или задайте вопрос менеджеру в чате мобильного приложения.

Помогут и бизнесу, который терпит убытки.Фото: Мария ЛЕНЦ

ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

Сейчас малые и средние предприятии переживают трудности. Особенно касается тех, кто работает в сфере обслуживания и туризма. Банки также решили поддержать уральских предпринимателей и составили специальные программы, которые облегчат работу в этот период.

- Меры поддержки адресованы наиболее уязвимым бизнес-сегментам, которые столкнулись с падением спроса. Так, компании, работающие в сфере туризма и организации конференций и выставок, получат бесплатное обслуживание счета. Понимая, что на восстановление в текущих условиях может понадобиться время, Альфа-Банк дает «передышку» длительностью в 3 месяца. Льгота распространяется на действующих и новых клиентов Альфа-Банка на все пакеты из действующей линейки, кроме пакетов услуг с не лимитированными операциями («Все, что надо», «Просто 1%»), - заявили в «Альфа-Банке».

Кредитные каникулы могут получить и кафе и гостиницы, фитнес-клубы, кинотеатры, детские развивающие центры и другие компании сегментов спорта, отдыха и развлечений, а также заведения дополнительного образования в банке «Открытие». В пакет входят отсрочка платежей на 3 месяца.

- Предприниматели сейчас особенно уязвимы и как никогда нуждаются поддержке. Наши клиенты выбрали «Открытие» в хорошее время, а мы поддержим их бизнес в непростое. Именно в таких ситуациях проявляет себя по-настоящему надежный партнер. Кредитные каникулы позволят малому и среднему бизнесу пройти сложный период и продолжить свое дело», - добавила Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие».