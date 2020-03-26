Дистанционное обучение в Свердловской области с 6 по 12 апреля

Неделю с 30 марта по 5 апреля президент Владимир Путин объявил нерабочей. Поэтому для школьников на этот срок решено продлить каникулы. А с 6 апреля занятия возобновятся, правда, в формате дистанционного обучения. К этому школы Свердловской области подготовят до начала апреля: во всех образовательных учреждениях появится скоростной интернет, а также компьютеры и ноутбуки для учебы из дома.

По словам министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова, до начала дистанционного обучения руководство школ должно довести до сведения учеников и преподавателей график консультаций, расписание занятий и контрольных работ. В школах должно быть сформировано расписание на каждый учебный день.

- Нужно в соответствии с техническими возможностями школ организовать проведение учебных занятий, консультаций и вебинаров на платформе с использованием различных электронных образовательных ресурсов. Методические рекомендации и инструкция для использования портала «Российская электронная школа» размещены на сайте Министерства образования региона, а также на сайте Министерства просвещения РФ, - рассказывает Юрий Биктуганов. - Уроки с 1 по 11 класс должны быть доступны каждому пользователю.

Многих родителей волнует вопрос техническая возможность для доступа в интернет там, где нет компьютерного оборудования и стабильного интернета.

- Есть поручение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о выделении средств из резервного фонда на приобретение в образовательные учреждения, где нет технических средств, оборудования для возможности выйти на дистанционное обучение. Мы за этот период постараемся приобрести его и передать в школы.

Школы закрыли до 12 апреляФото: Алексей БУЛАТОВ

В свою очередь, Департамент информатизации и связи до старта дистанционного обучения решит вопрос с провайдерами по обеспечению широкополосным интернетом населенных пунктов и школ.

- У области достаточно ресурсом, чтобы обеспечить ученикам качественное образование. При этом нужно помнить о соблюдении санитарных норм и правил, по которым ребенок может находиться у компьютера ограниченное время: 20, 30, 40 минут в зависимости от возраста, - заключает министр.

Напомним, что на следующей неделе в Екатеринбурге и Свердловской области на неделю закроются все точки розничной торговли за исключением продуктовых магазинов. Это связано с профилактикой коронавируса в период мировой пандемии.

Рекомендуемые ссылки

1. Информация Министерства просвещения Российской Федерации для участников образовательного процесса: ссылка

2. Российская электронная школа в два клика: ссылка

3. Организация обучения с использованием дистанционных образовательных технологий в образовательной организации: ссылка

4. Меры по профилактике и противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19: ссылка

Телефоны «горячих линий» для жителей Екатеринбурга и Свердловской области:

Федеральная «горячая линия»: 8 800 200 01 12 (круглосуточно);

Отдельная «горячая линия» Роспотребнадзора Свердловской области: 8 800 555 49 43 (круглосуточно);

Министерство общественной безопасности Свердловской области: 8 343 312-08-81 или 112.

«Горячая линия» Федерации профсоюзов Свердловской области: 8 343 371 56 46.

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