Как будут работать миграционные службы в Екатеринбурге и Свердловской области с 31 марта по 5 апреля 2020 года

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции президент объявил эту неделю нерабочей. Кроме того губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об ограничении работы организаций и о самоизоляции всех жителей региона. В связи с этим миграционные подразделения свердловского ГУ МВД меняют режим приема граждан. Рассказываем, как будут работать с 31 марта по 5 апреля 2020 года миграционные службы в Екатеринбурге и Свердловской области.

В Управлении по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области и в подразделениях по вопросам миграции территориальных органов МВД на время нерабочей недели ограничили личные приемы граждан в порядке живой очереди. Прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию иностранным гражданам и людям без гражданства временно прекращены.

Подать заявление на получение государственных услуг граждане РФ во время нерабочей недели могут через Единый портал государственных и муниципальных услуг либо по предварительной записи (в том числе через ЕПГУ). Начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых рассказал, что уральцы могут обратиться в миграционные службы лично, только в случае экстренной необходимости.

- Оформление и выдача паспорта гражданина России, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами нашей страны для граждан России, выезжающих из РФ в связи со смертью близкого родственника, осуществляется только при условии предъявления копии свидетельства либо справки о смерти, а также документа, подтверждающего степень родства, - рассказал Валерий Горелых.

Получить консультацию или записаться в миграционные службы можно по телефонам указанным ниже.