«Она должна была продавать машину со мной»: друг Ксении Каторгиной стал волонтером отряда, который искал девушку

20 Окт. 23:59 2019-10-21T00:00:30+03:00

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Близкий друг убитой Ксении Каторгиной Иван Андреев стал волонтером спасательного отряда «Прорыв». Об этом в официальной группе «ВКонтакте» сообщил сам Андреев.

По его словам он принял такое решение после поисков девушки, которыми до последнего момента занимался «Прорыв».

- После поисков Ксении, я увидел как работает отряд. Я с большим удовольствием присоединяюсь к этому отряду и буду помогать им. С Ксенией мы были очень давно знакомы и эту Audi она покупала вместе со мной в Нижнем Тагиле в августе 2018-го. Странно, что она не сказала мне про то, что планирует продавать ее, в тот день я был в Верхней Пышме и мог вместе с ней поехать на Уралмаш. Считаю, что она должна была продавать машину со мной, - рассказал «КП-Екатеринбург» Андреев.

Ксению искали пять дней всем городом. Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, что 27-летняя Ксения Каторгина была найдена мертвой 15 октября. В тот же день стало известно, что к ее смерти причастны трое жителей Челябинской области. По версии следствия, подозреваемые зарезали девушку из-за ее машины, которую позже продали за 350 тысяч рублей.

Всю троицу уже отправили в СИЗО. Ксению похоронили в ее родном городе - в Каменске-Уральском.

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ИСТОЧНИК KP.RU