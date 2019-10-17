2019-10-17T17:01:54+03:00
Происшествия

Соцслужбы готовы оказать помощь ребенку убитой в Екатеринбурге Ксении Каторгиной

Об этом заявил детский омбудсмен Игорь Мороков
Лев ИСТОМИН
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Ксения работала менджером по продажам и должна была лететь в командировку в Италию. Фото: СОЦСЕТИКсения работала менджером по продажам и должна была лететь в командировку в Италию. Фото: СОЦСЕТИ
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Свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков заявил, что управление социальной политики Каменска-Уральского в курсе ситуации, связанной с убийством 27-летней Ксении Каторгиной в Екатеринбурге.

У погибшей женщины осталась 9-летняя дочь, которая живет в родном Каменске-Уральском. В случае необходимости ребенку окажут необходимую психологическую и другую помощь.

- Все службы, которые, так или иначе, завязаны на таких ситуациях, готовы максимально быстро любые вопросы по этой ситуации принять и все сделать, - рассказал Игорь Мороков корреспонденту «КП-Екатеринбург», добавив, что его ведомство специально связывалось с коллегами в Каменске-Уральском по этому вопросу.

Убили ради авто.Молодая мама хотела взять ипотеку, поэтому решила продать свою машину. Ей и в голову не пришло, чем может обернуться показ автомобиля «беременной» покупательнице...

17 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под арест всех троих обвиняемых в убийстве молодой матери. Похороны Ксении Каторгиной пройдут в пятницу, 18 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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