Соцслужбы готовы оказать помощь ребенку убитой в Екатеринбурге Ксении Каторгиной
Свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков заявил, что управление социальной политики Каменска-Уральского в курсе ситуации, связанной с убийством 27-летней Ксении Каторгиной в Екатеринбурге.
У погибшей женщины осталась 9-летняя дочь, которая живет в родном Каменске-Уральском. В случае необходимости ребенку окажут необходимую психологическую и другую помощь.
- Все службы, которые, так или иначе, завязаны на таких ситуациях, готовы максимально быстро любые вопросы по этой ситуации принять и все сделать, - рассказал Игорь Мороков корреспонденту «КП-Екатеринбург», добавив, что его ведомство специально связывалось с коллегами в Каменске-Уральском по этому вопросу.
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17 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под арест всех троих обвиняемых в убийстве молодой матери. Похороны Ксении Каторгиной пройдут в пятницу, 18 октября.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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