Рестораторы Екатеринбурга пожаловались бизнес-омбудсмену на решение губернатора по QR-кодам

QR-коды привели к очередному напряжению в обществе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рестораторы Екатеринбурга и Свердловской направили уполномоченному по защите право бизнесменов региона Елене Артюх с жалобой на решение губернатора Евгения Куйвашева.

Елену Артюх попросили разобраться с ситуацией, которая, по мнению рестораторов, является дискриминирующей по отношению к ним. В этой ситуации для прохода в заведения общепита, расположенные в торговых центрах QR-коды в период с 22 декабря 2021 года по 20 января 2022 года не нужны. При этом, во все остальные рестораны, кафе и бары QR-код нужно предъявлять согласно решению губернатора, принятому в конце октября этого года.

- Данные положения указа губернатора Свердловской области вступают в противоречие с п.8 ст. 4 федерального закона № 135 от 26.07.2006 года «О защите конкуренции» и вводят дискриминационные условия, при которых несколько хозяйствующих субъектов предпринимательской деятельности поставлены в неравное положение на рынке по сравнению с другими, - написано в письме за авторством представителей Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области.

Письмо Ассоциации кулинаров и рестораторов бизнес-омбудсмену Свердловской области

Представители отрасли намерены также направить письмо в региональную прокуратуру и УФАС.

Напомним, что на этой неделе Евгений Куйвашев разрешил уральцам посещать торговые центры без QR-кодов. Также ресторанам, барам и кафе до 20 января разрешена работа в ночное время.

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