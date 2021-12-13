Восемь наивных вопросов о QR-кодах в Свердловской области

С 30 октября в COVID-free зонах на входе нужно предъявлять QR-код о вакцинации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области меняется каждую неделю. То заболеваемость растет, то падает. Так же и с коронавирусными ограничениями. Их, то ужесточают, то ослабляют. Легко даже запутаться, что сейчас можно, а что под запретом. В связи с этим отвечаем на самые частые вопросы читателей «Комсомольской правды-Екатеринбург» о QR-кодах.

КУДА МЕНЯ НЕ ПУСТЯТ БЕЗ QR-КОДА?

Тут целый список мест, которые с 30 октября закрыли свои двери перед людьми, так и не привившимися от коронавируса. Во-первых, без QR-кода вы не сможете попасть в заведения общепита. То есть ни в столовую, ни в кафе, ни в ресторан не пустят.

Во-вторых, без QR-кода нельзя попасть в торговые центры, в детские комнаты и почти в любые магазины (исключения есть, но о них ниже, - Прим. Ред.).

В-третьих, не пускают в организации досуга и развлечений, а также в заведения сферы услуг, вроде парикмахерских.

В-четвертых, в санатории, дома и базы отдыха теперь заселяют тоже только по QR-коду. Нельзя попасть без QR-кода и в государственные учреждения. Различные спортивные объекты тоже открывают свои двери лишь для тех, кто может показать на входе QR-код. Правда, тут есть нюанс. В фитнес-клубы без кода не попадешь. Но вот если речь идет о профессиональном спортивном клубе или о спортивном объекте образовательной организации, вроде школы, тогда можно и без QR-кода попасть.

Помимо QR-кода можно также показать справку о начале вакцинации или о медотводе вместе с ПЦР-тестом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

НУЖЕН ТОЛЬКО QR-КОД?

Вместе с QR-кодом на входе надо показывать также документ, удостоверяющий личность. Помимо паспорта и загранпаспорта это может быть военный билет, водительское или пенсионное удостоверение, свидетельство пенсионера, удостоверение личности офицера, справка об освобождении из мест лишения свободы, паспорт моряка, удостоверение судьи, паспорт иностранного гражданина.

А КУДА МОЖНО ПОПАСТЬ БЕЗ QR-КОДА?

Вы можете сходить в аптеку, а также в магазины с товарами первой необходимости. Это, во-первых, те, которые продают еду, а во вторых, магазины, торгующие зоотоварами, топливом, детскими товарами, гигиеническими средствами, дезинфицирующими средствами, средствами индивидуальной защиты вроде медицинских масок, свечами и спичками.

Еще без QR-кода можно попасть в пункты вакцинации, причем даже те, которые находятся в торговых центрах. К ним, как правило, организуют отдельный вход. Также без QR-кода можно попасть в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, можно ехать на общественном транспорте, спускаться на станции метро, заходить в отделения банков, на вокзалы и в аэропорт, салоны связи, ортопедические салоны, природные парки.

Я ПОСТАВИЛ ТОЛЬКО ПЕРВЫЙ КОМПОНЕНТ ВАКЦИНЫ. МЕНЯ КУДА-НИБУДЬ ПУСТЯТ?

В кабинете вакцинации вам должны были выдать справку о том, что вы начали вакцинацию. С этой справкой вы сможете пройти всюду, где требуют QR-код. Изначально планировалось, что по таким справкам в COVID-free зоны будут пускать людей только до 15 декабря. Но в конце ноября это срок продлили. Теперь посещать COVID-free зоны тем, кто привился лишь одним компонентом, можно до 15 января 2022 года.

Несовершеннолетних студентов пускают в торговые центры по студенческому билету. Фото: Алексей БУЛАТОВ

МНЕ НЕЛЬЗЯ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ. МЕНЯ НИКУДА НЕ ПУСТЯТ?

Если по состоянию здоровья у вас есть противопоказания к вакцинации от COVID-19, значит, у вас должен быть медотвод – справка, заверенная лечащим врачом. По этой справке, к которой надо приложить отрицательный ПЦР-тест, которому не больше 72 часов, вы сможете пройти в COVID-free зоны.

ПОДРОСТКОВ НЕ ВАКЦИНИРУЮТ. ИХ ПУСКАЮТ В ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ?

Да. Тут была целая история. 30 октября, когда все ТЦ стали требовать QR коды, подростков пускали, так как им эти коды взять просто неоткуда. Затем с 4 ноября всем, кто младше 18 лет, запретили входить в торговые центры без сопровождения взрослых. А в конце ноября в Свердловской области ввели послабление. Чтобы студенты, приехавшие учиться из других городов, могли спокойно ходить в торговые центры, подростков начали пускать в них без взрослых, но по предъявлению студенческого билета. Это актуально для студентов колледжей, техникумов, вузов.

Всем остальным детям и подросткам, как и раньше, можно заходить в торговые центры только вместе с родителями, у которых есть QR-код или справка о начале вакцинации, или медотвод с ПЦР-тестом.

В Госдуме также планируют рассмотреть законопроект о введении QR-кодов по всей стране. Фото: Алексей БУЛАТОВ

А НА ЭЛЕКТРИЧКАХ И САМОЛЕТАХ СПРАШИВАЮТ QR-КОДЫ?

Нет, не спрашивают. Правительство РФ действительно внесло в Госдуму законопроект, по которому на железнодорожном и авиатранспорте начнут спрашивать QR-код о прививке, либо справку о перенесенном заболевании, либо медотвод.

Но в понедельник, 13 декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения. Этот законопроект должен был затронуть и международные и междугородние перевозки.

СЛЫШАЛИ, ЧТО В ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕСТА БЕЗ QR-КОДОВ НЕ БУДУТ ПУСКАТЬ. А В ПАРКИ?

В первой половине ноября правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест. Его еще только начинают рассматривать. Но речь в нем идет лишь о местах проведения массовых мероприятий, культурных учреждениях, объектах общественного питания и розничной торговли.

Если законопроект примут, то до 1 февраля можно будет пройти во все эти места по отрицательному ПЦР-тесту. А затем уже потребуется QR-код, документ, подтверждающий, что человек переболел коронавирусом, либо медотвод со свежим отрицательным ПЦР-тестом. Но о парках в законопроекте речи не идет.

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