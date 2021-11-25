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Общество25 ноября 2021 9:51

Вакцинация беременных 2021 в Екатеринбурге и Свердловской области: кому можно ставить и где

Публикуем информацию, где беременным можно вакцинироваться от ковида в Екатеринбурге и Свердловской области 2021
Ольга ЮШКОВА
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На данный момент беременность исключена из списка противопоказаний к прививке от ковида

На данный момент беременность исключена из списка противопоказаний к прививке от ковида

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области продолжатся вакцинация от коронавируса в 2021 году. На данный момент беременность исключена из списка противопоказаний к прививке от ковида.

- Беременность – это особое состояние организма женщины, когда он перестраивается. Самое страшное, что при коронавирусной инфекции мы не можем прогнозировать, какую реакцию у женщин вызовут эти изменения. Много пациенток легко и бессимптомно преодолевают болезнь, но иногда могут происходить неуправляемые изменения в организме, - считает главный внештатный специалист по гинекологии Министерства здравоохранения Свердловской области Николай Потапов. - Причем изменения идут и в маточно-плацентарном комплексе. Плод зависим от состояний женщины. И те изменения в крови, общего состояния организма не могут не сказываться на нем. И, к сожалению, мы нередко видим, что потери плода происходят на сроках 30 – 32 недели, когда они уже жизнеспособны.

На 10 октября 2021 года в Свердловской области было привито 64 беременных женщин

На 10 октября 2021 года в Свердловской области было привито 64 беременных женщин

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По мнению заведующего кафедрой акушерства и гинекологии, трансфузиологии УГМУ Владислава Ковалева, единственный вариант защитить будущую маму и ее малыша от болезни – это вакцинация.

- Если супружеская пара планирует завести ребенка, лучше поставить прививку заранее за месяц, полтора-два, и тогда создается титр антител, который защитит женщину. Даже если беременная заболеет после вакцинации, она не будет тяжело болеть и в меньшей степени пострадает. И ребенок будет здоровым, - говорит Владислав Ковалев. - Вакцинация беременных женщин разрешена. Внесены изменения в инструкцию по препарату Спутник-V. Из противопоказаний исключена беременность. Вакцинация разрешена с 22 недель беременности. Есть данные американской организации CDC. Это орган, который контролирует заболеваемость в США. У них есть выборка огромная по течению инфекции у вакцинированных людей. В нее попали 878 женщин, которые не знали, что они беременны. Исследование показало, что у этих женщин не было патогенных эффектов.

В Екатеринбурге и Свердловской области активно начали прививать беременных осенью 2021 года. По данным главного эпидемиолога Екатеринбурга Александра Харитонова на 10 октября 2021 года в Свердловской области было привито 64 беременных женщин.

Можно ставить прививку пациенткам, которым по результатам осмотра врачом разрешено делать прививку

Можно ставить прививку пациенткам, которым по результатам осмотра врачом разрешено делать прививку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области 2021 года беременным делают прививку от коронавируса, начиная со второго триместра. Минздрав России рекомендует ставить прививку не раньше 22-й недели срока вынашивания ребенка.

Перед вакцинацией в больницах Екатеринбурга и Свердловской области в 2021 году беременную пациенту осматривает врач акушер-гинеколог, и только по результату осмотра врач говорит, стоит ли делать прививку от COVID-19 или нет.

В Екатеринбурге и Свердловской области в 2021 году можно ставить прививку пациенткам, которым по результатам осмотра врачом разрешено делать прививку.

Свердловские врачи указывают, что в первую очередь нужно ставить вакцину будущим матерям с сахарным диабетом, избыточным весом и сердечнососудистыми заболеваниями. Женщинам в период кормления вакцину не ставят.

Поставить прививку беременным в Екатеринбурге и Свердловской области в 2021 году можно в больницах и поликлиниках, а также пунктах вакцинации.

Поставить прививку беременным в Екатеринбурге и Свердловской области можно в больницах, поликлиниках и пунктах вакцинации

Поставить прививку беременным в Екатеринбурге и Свердловской области можно в больницах, поликлиниках и пунктах вакцинации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пункты вакцинации от коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области в 2021 году:

ЕКАТЕРИНБУРГ

Екатеринбургский государственный цирк, ул. 8 Марта, 43, с 10:00 до 19:00

Аэропорт «Кольцово», пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт, с 10:00 до 19:00

ТРЦ «Гринвич», ул. 8 Марта, 46, с 10:00 до 19:00

ТЦ «МЕГА», ул. Металлургов, 87, с 9:00 до 20:00

ТРЦ «Алатырь», ул. Малышева, 5, с 10:00 до 19:00

Гипермаркет «Сима-Ленд», ул. Черняховского, 86/12 с 10:00 до 19:00

ТЦ «МАКСИДОМ», ул. Тверитина, 45, с 12:00 до 19:00

ТЦ «Дирижабль», , ул. Академика Шварца, 17, с 12:00 до 18:00

СЫСЕРТЬ

Дом культуры, ул. Ленина, 32 с 9:00 до 20:00

НИЖНИЙ ТАГИЛ

ТРЦ «DEPO» , Свердловское шоссе, 31Б с 16.00 до 20.00

ТРЦ «Квадрат» , ул. Пархоменко, 41 с 16.00 до 19.00

Центральный торговый комплекс, ул. Газетная, 97А с 11.00 до 19.00

АСБЕСТ

ТЦ «Nebo», ул. Ленинградская, 26/2, 2 этаж с 10.00 до 18.00

СЕРОВ

КТ «Родина», ул. Ленина, 179 с 9.00 до 16.00

ТЦ «Nebo», ул. Ленина, 215 с 12.00 до 20.00

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

ТЦ «Кировский», ул. Орджоникидзе, 18 с 17.00 до 19.00

ПОЛЕВСКОЙ

ТЦ «Палермо» , мкрн. Зеленый Бор-1, 4а с 16.00 до 20.00

ИРБИТ

Гостиница «Ница», ул. Первомайская, 46 с 9.00 до 14.00

РЕЖ

ТЦ «Березка», ул. Ленина, 1 с 10.00 до 18.00

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