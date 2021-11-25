На данный момент беременность исключена из списка противопоказаний к прививке от ковида Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области продолжатся вакцинация от коронавируса в 2021 году. На данный момент беременность исключена из списка противопоказаний к прививке от ковида.

- Беременность – это особое состояние организма женщины, когда он перестраивается. Самое страшное, что при коронавирусной инфекции мы не можем прогнозировать, какую реакцию у женщин вызовут эти изменения. Много пациенток легко и бессимптомно преодолевают болезнь, но иногда могут происходить неуправляемые изменения в организме, - считает главный внештатный специалист по гинекологии Министерства здравоохранения Свердловской области Николай Потапов. - Причем изменения идут и в маточно-плацентарном комплексе. Плод зависим от состояний женщины. И те изменения в крови, общего состояния организма не могут не сказываться на нем. И, к сожалению, мы нередко видим, что потери плода происходят на сроках 30 – 32 недели, когда они уже жизнеспособны.

На 10 октября 2021 года в Свердловской области было привито 64 беременных женщин Фото: Алексей БУЛАТОВ

По мнению заведующего кафедрой акушерства и гинекологии, трансфузиологии УГМУ Владислава Ковалева, единственный вариант защитить будущую маму и ее малыша от болезни – это вакцинация.

- Если супружеская пара планирует завести ребенка, лучше поставить прививку заранее за месяц, полтора-два, и тогда создается титр антител, который защитит женщину. Даже если беременная заболеет после вакцинации, она не будет тяжело болеть и в меньшей степени пострадает. И ребенок будет здоровым, - говорит Владислав Ковалев. - Вакцинация беременных женщин разрешена. Внесены изменения в инструкцию по препарату Спутник-V. Из противопоказаний исключена беременность. Вакцинация разрешена с 22 недель беременности. Есть данные американской организации CDC. Это орган, который контролирует заболеваемость в США. У них есть выборка огромная по течению инфекции у вакцинированных людей. В нее попали 878 женщин, которые не знали, что они беременны. Исследование показало, что у этих женщин не было патогенных эффектов.

В Екатеринбурге и Свердловской области активно начали прививать беременных осенью 2021 года. По данным главного эпидемиолога Екатеринбурга Александра Харитонова на 10 октября 2021 года в Свердловской области было привито 64 беременных женщин.

Можно ставить прививку пациенткам, которым по результатам осмотра врачом разрешено делать прививку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области 2021 года беременным делают прививку от коронавируса, начиная со второго триместра. Минздрав России рекомендует ставить прививку не раньше 22-й недели срока вынашивания ребенка.

Перед вакцинацией в больницах Екатеринбурга и Свердловской области в 2021 году беременную пациенту осматривает врач акушер-гинеколог, и только по результату осмотра врач говорит, стоит ли делать прививку от COVID-19 или нет.

В Екатеринбурге и Свердловской области в 2021 году можно ставить прививку пациенткам, которым по результатам осмотра врачом разрешено делать прививку.

Свердловские врачи указывают, что в первую очередь нужно ставить вакцину будущим матерям с сахарным диабетом, избыточным весом и сердечнососудистыми заболеваниями. Женщинам в период кормления вакцину не ставят.

Поставить прививку беременным в Екатеринбурге и Свердловской области в 2021 году можно в больницах и поликлиниках, а также пунктах вакцинации.

Поставить прививку беременным в Екатеринбурге и Свердловской области можно в больницах, поликлиниках и пунктах вакцинации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пункты вакцинации от коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области в 2021 году:

ЕКАТЕРИНБУРГ

Екатеринбургский государственный цирк, ул. 8 Марта, 43, с 10:00 до 19:00

Аэропорт «Кольцово», пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт, с 10:00 до 19:00

ТРЦ «Гринвич», ул. 8 Марта, 46, с 10:00 до 19:00

ТЦ «МЕГА», ул. Металлургов, 87, с 9:00 до 20:00

ТРЦ «Алатырь», ул. Малышева, 5, с 10:00 до 19:00

Гипермаркет «Сима-Ленд», ул. Черняховского, 86/12 с 10:00 до 19:00

ТЦ «МАКСИДОМ», ул. Тверитина, 45, с 12:00 до 19:00

ТЦ «Дирижабль», , ул. Академика Шварца, 17, с 12:00 до 18:00

СЫСЕРТЬ

Дом культуры, ул. Ленина, 32 с 9:00 до 20:00

НИЖНИЙ ТАГИЛ

ТРЦ «DEPO» , Свердловское шоссе, 31Б с 16.00 до 20.00

ТРЦ «Квадрат» , ул. Пархоменко, 41 с 16.00 до 19.00

Центральный торговый комплекс, ул. Газетная, 97А с 11.00 до 19.00

АСБЕСТ

ТЦ «Nebo», ул. Ленинградская, 26/2, 2 этаж с 10.00 до 18.00

СЕРОВ

КТ «Родина», ул. Ленина, 179 с 9.00 до 16.00

ТЦ «Nebo», ул. Ленина, 215 с 12.00 до 20.00

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

ТЦ «Кировский», ул. Орджоникидзе, 18 с 17.00 до 19.00

ПОЛЕВСКОЙ

ТЦ «Палермо» , мкрн. Зеленый Бор-1, 4а с 16.00 до 20.00

ИРБИТ

Гостиница «Ница», ул. Первомайская, 46 с 9.00 до 14.00

РЕЖ

ТЦ «Березка», ул. Ленина, 1 с 10.00 до 18.00