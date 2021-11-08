У жителей Екатеринбурга резко сократился срок действия QR-кодов

Люди, у которых QR-коды вдруг стали не действительны, теперь не могут попасть в торговые центры и общепит. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга, которые привились от коронавируса полгода назад, минувшим утром обнаружили, что в личном кабинете на Госуслугах их QR-код более не действителен - изменился срок его действия.

- Еще в субботу, когда я ходил в фитнесс-зал и у меня на входе проверяли QR-код, там было указано, что он действует до 27 августа 2022 года, то есть срок действия был ровно год, ведь я как раз в конце лета и привился. А сегодня заглядываю, а там уже пишут, что он действует только до 27 февраля 2022 года. На полгода срок урезали, - рассказал Александр, читатель «КП».

В Свердловской области с 30 октября QR коды, подтверждающие вакцинацию, необходимо предъявлять на входах в торговые центры, точки общепита и другие места, где массово пребывают люди, за исключением магазинов с продуктами и товарами первой необходимости.

Из-за сокращения срока действия сертификата, многие, кто привился больше полугода назад, сегодня обнаружили, что их QR-код более не действителен.

Добавим, что с 8 ноября в России вступает в силу указ Минздрава о новом формате сертификата о вакцинации. Теперь тем, кто привился, будут выдавать документ нового образца. В электронной форме сертификат должен появиться на портале Госуслуг в течение трех календарных дней после того, как информация о завершении курса прививок была внесена Минздравом в базу вакцинированных. При этом в личном кабинете на сайте Госуслуг все ранее выданные сертификаты автоматически будут заменены на новые в срок до 1 марта 2022 года.

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