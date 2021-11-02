В Свердловской области пригрозили ввести локдаун, если ТЦ продолжат пускать людей без QR-кодов

Ситуацию с коронавирусом в Свердловской области в оперштабе назвали напряженной. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Свердловской области в ближайшие дни могут ввести локдаун. Это случится, если торговые предприятия продолжат саботировать требование - проверять QR-коды о вакцинации у посетителей.

- Основная часть предпринимателей серьезно отнеслись к этой ситуации. Но мы фиксируем случаи, когда по мере удаления от центра города и от Екатеринбурга, особенно в небольших учреждениях торговли не в полной мере выполняют требования о входе по QR-кодам или не выполняют, - сказал Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. - Хочу заявить, что если такие нарушения будут в ближайшее время и на наши настойчивые предложения реакции не будет, мы будем вынуждены прекратить работу торговых центров и точек общепита. От этого зависит уровень заболеваемости. Призываю тщательно выполнять все что предписано по системе QR-кодирования. Если я не буду услышан, то через несколько дней мы будем вынуждены ввести локдаун.

Напомним, что почти каждый день Свердловская область ставит новые рекорды по количеству больных, заболевших коронавирусом. При этом, количество смертей в последние дни снижается.

С 30 октября по 7 ноября 2021 года в регионе введен режим нерабочих дней, которые пока руководство региона решило не продлевать. На днях подросткам запретят посещать торговые центры без взрослых, а невакцинированных сотрудников предприятий могут перевести на удаленную работу.

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