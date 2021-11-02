Продлят ли в Свердловской области нерабочие дни: отвечает Павел Креков

Одной из главных мер в борьбе с коронавирусом специалисты называют вакцинацию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В оперативном штабе прокомментировали, планируется ли в Свердловской области увеличивать длительность «нерабочих» дней.

- Этот вопрос будет рассматриваться - идти дальше путем продолжения выходных дней, или идти другим путем, - сказал Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. - Мы в любом случае будем ориентироваться на мнения специалистов. Но сегодня еще только вторник. Выводов мы еще не делаем. На сегодня мы решения еще не принимаем.

Напомним, что в Екатеринбурге и Свердловской области власти на днях введут новые меры борьбы с коронавирусом. К примеру, дети и подростки смогут посещать торговые центры только с родителями.

Также невакцинированных сотрудников будет рекомендовано отправить на удаленный формат работы.

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