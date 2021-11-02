На Урале невакцинированных сотрудников предприятий переведут на «удаленку»

Часть сотрудников переведут на "удаленку" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первую неделю ноября 2021 года руководство Свердловской области выступит с рядом дополнительных мер защиты от коронавируса, их внесут в Указ №100. Причина та же – сложная ситуация с распространением COVID-19 в регионе.

В качестве одной из мер, в данном случае рекомендательных, власти посоветуют работодателям перевести на удаленный режим работы тех, кто не начал процесс вакцинации. Те, кто решил поставить первый компонент вакцины, должны будут завершить процесс вакцинации до декабря. Об этом сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Также Креков отметил, что в населенных пунктах усилится борьба с нарушителями масочного режима.

- Мы усилим контрольную работу. Это особенно будет касаться транспорта. Необходимо соблюдать масочный режим в транспорте и торговых центрах. Маску нужно носить правильно, а не так, когда закрыт только рот, - говорит заместитель губернатора. - Мы вынуждены переходить к мерам наказания, а не только мерам убеждения.

Также в качестве одной из мер Креков анонсировал запрет на допуск детей и подростков в ТЦ без сопровождения родителей.

Кроме этого, заместитель губернатора назвал условия для введения локдауна в Свердловской области.

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