На Урале проверяют соблюдение указа губернатора в спортивных учреждениях

С 30 октября 2021 года в Свердловской области заработала система QR-кодов. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области контрольные группы проверяют, как смотрят QR-коды в спортивных учреждениях. А замминистра физкультуры и спорта региона Александр Маслов посетил Дворец игровых видов спорта в Екатеринбурге, сообщает департамент информационной политики.

- Созданы мобильные рабочие группы, которые осуществляют проверки и контролируют соблюдение требований указа губернатора Свердловской области в муниципальных и государственных спортивных учреждениях, а также частные фитнес-центрах, - заявил он.

Маслов посмотрел, как на входе в ДИВС проверяют QR-коды. Также он обратил внимание на соблюдение масочного режима.

С 30 октября 2021 года в Свердловской области заработала система QR-кодов, которые подтверждают наличие прививки от коронавируса или антител. Теперь попасть в спортивные учреждения, салоны красоты, кинотеатры, торговые центры, рестораны, кафе и другие места массового скопления людей можно только, показав идентификатор и документ, удостоверяющий личность.

В Екатеринбурге в минувшие выходные также прошел рейд по масочному режиму. На нарушителей составили 187 протоколов об административном правонарушении. Рейды проходили в магазинах, крупных торговых центрах города и в общественном транспорте.

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