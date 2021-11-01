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Здоровье1 ноября 2021 13:14

В Екатеринбурге за выходные на нарушителей масочного режима составлено 187 протоколов

Горожан проверили в магазинах, крупных торговых центрах города и в общественном транспорте
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Рейды проходили в магазинах, крупных торговых центрах города и в общественном транспорте

Рейды проходили в магазинах, крупных торговых центрах города и в общественном транспорте

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за минувшие выходные на нарушителей масочного режима составлено 187 протоколов об административном правонарушении. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Рейды по выявлению «безмасочников» проходили в магазинах, крупных торговых центрах города и в общественном транспорте.

- В соответствии с указом Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева все жители региона обязаны носить маски в общественном транспорте и магазинах. За невыполнение санитарных требований для граждан предусмотрен штраф, - рассказали в администрации города.

В понедельник, 1 ноября, проверку соблюдения масочного режима в общественном транспорте организовала Муниципальная транспортная инспекция совместно с сотрудниками ГИБДД. Рейд проходил на улице 8 марта. Он показал, по данным мэрии, что большинство горожан в транспорте не забывают надевать маски.