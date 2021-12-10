Новым документом расширен список объектов торговли, посещение которых возможно без QR-кода или меддокументов. Фото: Иван Макеев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев смягчил коронавирусные ограничения. Согласно последним изменениям в указе, теперь без QR-кодов можно посещать салоны связи. Кроме этого расширен список документов, которые можно предоставить вместе с электронным сертификатом.

Теперь кроме паспорта и загранпаспорта свердловчане могут показать: военный билет, водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, свидетельство пенсионера, удостоверение личности офицера, справку об освобождении из мест лишения свободы, паспорт моряка, удостоверение судьи, паспорт иностранного гражданина.

Кроме этого служебные удостоверения могут показывать сотрудники Росгвардии, Следственного комитета, ФСИН, таможни и прокуратуры.

Напомним, что в Свердловской области разрешили детям посещать торговые центры без сопровождения вакцинированных взрослых. Уровень заболеваемости пошел на спад. Власти связывают это с прохождением порога в 50% вакцинации.