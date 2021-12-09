Теперь дети могут заходить в торговые центры без сопровождения взрослых. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области разрешили детям посещать торговые центры без родителей. Об этом рассказал заместитель губернатора Павел Креков.

- Продолжается снижение случаев коронавирусной инфекции. Более половины коек освобождены и переведены в плановую медицинскую помощь. Контроль масочного режима и вакцинирования дали свои плоды. Уменьшилась нагрузка и на амбулаторную службу. Но ситуация отягчается риском появления нового штамма. У нас открыт обсерватор для карантина тех, кто вернулся из стран, где есть «Омикрон». Будем надеяться, что ситуация изменится к лучшему. QR-коды отменять мы отменять не собираемся, - отметил Павел Креков.

На данный момент в регионе вакцинировалось 51,5% населения.