Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье9 декабря 2021 11:10

В Свердловской области разрешили детям посещать торговые центры без родителей

Но QR-коды отменять не собираются
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Теперь дети могут заходить в торговые центры без сопровождения взрослых.

Теперь дети могут заходить в торговые центры без сопровождения взрослых.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области разрешили детям посещать торговые центры без родителей. Об этом рассказал заместитель губернатора Павел Креков.

- Продолжается снижение случаев коронавирусной инфекции. Более половины коек освобождены и переведены в плановую медицинскую помощь. Контроль масочного режима и вакцинирования дали свои плоды. Уменьшилась нагрузка и на амбулаторную службу. Но ситуация отягчается риском появления нового штамма. У нас открыт обсерватор для карантина тех, кто вернулся из стран, где есть «Омикрон». Будем надеяться, что ситуация изменится к лучшему. QR-коды отменять мы отменять не собираемся, - отметил Павел Креков.

На данный момент в регионе вакцинировалось 51,5% населения.