в Екатеринбурге можно привиться любой вакциной из трех: «ГамКовидВак», Спутник Лайт или ЭпиВакКор Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжают работать пункты вакцинации против ковида. С 4 декабря в пунктах вакцинации теперь можно будет привиться любой из тех предложенных. Так в пунктах вакцинации будет вакцина «ГамКовидВак», Спутник Лайт или ЭпиВакКорона.

– Во всех пунктах вакцинации, расположенных в торговых центрах, сейчас можно сделать прививку не только «ГамКовидВак», но также Спутником Лайт или ЭпиВакКорона на выбор, – рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Александр Харитонов.

Для того, чтобы поставить прививку при себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Врачи напоминают, что у каждой вакцины есть противопоказания. Узнать о них подробнее можно в любом пункте вакцинации Екатеринбурга.

График работы выездных пунктов вакцинации в Екатеринбурге и Свердловской области с 4 по 10 декабря:

ЕКАТЕРИНБУРГ

Екатеринбургский государственный цирк, улица 8 Марта, 43 – с 10.00 до 18.00

ТРЦ «Гринвич», улица 8 Марта, 46 – с 10.00 до 19.00

Аэропорт «Кольцово», площадь Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт – с 9.00 до 19.00

ТРЦ VEER Mall, проспект Космонавтов, 108Д – с 10.00 до 19.00

ТЦ «ОМЕГА», проспект Космонавтов, 41 – с 10.00 до 19.00

Жилой комплекс, улица Мехренцева, 38 – с 10.00 до 18.00

ТЦ «МЕГА», улица Металлургов, 87 – с 9.00 до 20.00

ТРЦ «Алатырь», улица Малышева, 5 – с 15.00 до 20.00

ТРК «Парк Хаус», улица Сулимова, 50 – с 10.00 до 19.00

ТЦ «МАКСИДОМ», улица Тверитина, 45 – с 12.00 до 19.00

ТЦ «Дирижабль», улица Академика Шварца, 17 – с 12.00 до 18.00

СМК «АСТРАМЕД-МС», улица 8 Марта, 37 – с 11.00 до 14.00 7 и 9 декабря

Гипермаркет «Сима-Ленд», ул. Черняховского, 86/12 – с 10.00 до 19.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ

ТРЦ «DEPO» , Свердловское шоссе, 31Б – с 16.00 до 20.00

ТРЦ «Квадрат», улица Пархоменко, 41 – 4 с 16.00 до 19.00

Нижнетагильский государственный цирк, улица Первомайская, 8А – с 15.00 до 18.00 7 и 9 декабря

Центральный торговый комплекс, улица Газетная, 97А – с 11.00 до 18.00

СЫСЕРТЬ

ДК им. Романенко, улица Ленина, 32 – с 9.00 до 20.00

АСБЕСТ

ТЦ «Nebo», улица Ленинградская, 26/2 – с 10.00 до 18.00

СЕРОВ

КТ «Родина», улица Ленина, 179 – с 9.00 до 15.30

ТЦ «Тайга», улица Ленина, 128 – с 12.00 до 15.30

ТЦ «Nebo», ул. Ленина, 215 – с 12.00 до 19.30

ВЕРХНЯЯ САЛДА

Дом книги, улица Парковая, 12 – с 10.00 до 13.00

Администрации Верхнесалдинского ГО, улица Энгельса, 46 – с 14.00 до 18.00

ИРБИТ

Гостиница «Ница», улица Первомайская, 46 – с 9.00 до 14.00

РЕЖ

ТЦ «Березка», улица Ленина, 1 – с 10.00 до 19.00

Минздрав Свердловской области сообщает также данные о вакцинированных. На 2 декабря 2021 года полный курс вакцинации прошли 1 631 275 человек.