Как сдать ПЦР-тест на коронавирус бесплатно в Екатеринбурге и Свердловской области

Бесплатно ПЦР-тест можно будет сдать по полису ОМС в больницах и поликлиниках до 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

23 ноября 2021 года на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции премьер-министр Михаил Мишустин продлил программу госгарантий, по которой сделать ПЦР-тест можно бесплатно. Рассказываем, как и где сдать ПЦР-тест на коронавирус бесплатно в Екатеринбурге и Свердловской области.

– Тестирование должно оставаться доступным для людей. Для этого Правительство внесло изменения в «Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» на текущий и два последующих года, – заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании.

Так, бесплатно ПЦР-тест можно будет сдать по полису ОМС в больницах и поликлиниках до 2023 года.

Бесплатно ПЦР-тест в Екатеринбурге и Свердловской области можно сдать в случаях, когда есть симптомы ОРВИ или ковида, а также после экспресс-тестирования на COVID-19 для подтверждения диагноза. Сделать это можно в городских больницах и поликлиниках.

Вот несколько полезных адресов, где можно сделать ПЦР-тест в Екатеринбурге и Свердловской области бесплатно:

- Пункт вакцинации в Свердловской областной больнице № 2;

- Пункт вакцинации в Центральной городской клинической больнице № 2 имени Миславского;

- Пункт вакцинации в Центральной городской больнице № 7;

- Пункт вакцинации в ГКБ № 14;

- Пункт вакцинации в Центральной городской клинической больнице № 20;

Напоминаем, отрицательный ПЦР-тест на ковид будет действовать 72 часа. Телефон горячей линии по ПЦР-тестированию по ковиду +7 (343) 304-12-18