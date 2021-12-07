Законопроект о QR-кодах посеял раздор в свердловском парламенте

До 14 декабря свой отзыв на законопроект о QR-кодах должны дать все региональные парламенты. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Законодательном собрании Свердловской области сегодня, 7 декабря, обсуждали одобрять или нет изменения в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии». Для простоты его часто называют законопроектом о QR-кодах. В Госдуму его внесло Правительство РФ, как «экстренную меру на фоне сложной ситуации с коронавирусом» и теперь каждый регион должен высказаться, одобряет ли он такие поправки.

Их суть в том, что с 1 февраля без QR-кода нельзя будет попасть на массовые мероприятия, в учреждения культуры, в общепит и предприятия розничной торговли (кроме аптек, продуктовых магазинов и тех, что продают товары первой необходимости, - Прим. Ред.). Правда, вместо QR-кода можно будет предъявить справку о том, что человек переболел COVID-19, либо медотвод.

- До 1 февраля 2022 года также можно будет предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом, - объясняют в Госдуме. – Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти.

Собирать мнения региональных Заксобраний Госдума будет до 14 декабря. Также свое мнения представят Общественная и Счетная палата и Совет Федерации. Сегодня, 7 декабря, известно, что во Владимирской области региональный парламент уже отказался от рассмотрения законопроекта. А в Челябинской области, Северной Осетии и Астраханской области законопроект поддержали.

Если законопроект примут, с 1 февраля попасть во многие общественные места, а также проехаться на поезде или полететь на самолете можно будет только по QR-коду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На заседании свердловского Заксобрания первым взял слово председатель комитета по социальной политике Вячеслав Погудин. Он еще раз напомнил депутатам суть законопроекта и зачитал несколько строк из него.

- Мы понимаем, что федеральный законопроект проходит такое широкое нулевое чтение, - отметил Вячеслав Погудин. - На сегодняшний день я обращаю внимание ваше, что высказывают опасения и это звучит на наших встречах с общественниками и в повседневных обсуждениях этих вопросов - насколько нормы законопроекты, связанные с ограничениями о которых идет речь, соответствуют Конституции Российской Федерации. На сегодня есть решение Конституционного суда по данному вопросу: «Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства…»

Также Вячеслав Погудин отметил, что фракциями Заксобрания региона подготовлены предложения к проекту федерального закона. Среди них - предусмотреть возможность получения QR-кода переболевшими гражданами, которые не обращались в больницу, но антитела у которых уже есть. Также среди предложений - получение QR-кода при вакцинации в другом государстве вакцинами признанными в России.

Глава регионального управления Роспотребнадзора, выйдя на трибуну рассказал о том, что те меры, которые вводит законопроект, уже используются в Свердловской области и уже показали свою эффективность.

- С конца октября комплекс мероприятий у нас реализуется. На ряду с другими регионами он показал эффективность, - сказал Дмитрий Козловских, главный санитарный врач Свердловской области. - С 1 ноября мы регистрируем снижение заболеваемости, которое вызвано комплексом мероприятий, предусмотренных этим законопроектом. Эффективность в том, что ограничение на посещение мест массовых мероприятий существенно снижает риск заражения.

В Законодательном собрании обсудили федеральный законопроект о QR-кодах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Николай Коробейников поинтересовался, почему не страхуют людей при вакцинации от коронавируса, заявив, что в Невьянске несколько человек умерли после прививки. Глава регионального Роспотребнадзора отметил, что по официальным данным было зарегистрировано пять случаев осложнений после прививок.

Депутаты от фракции «Справедливая Россия» предложили перед введением закона в действие усовершенствовать систему QR-кодов, чтобы информация о прививках оперативно поступала на портал Госуслуг, сделать доступной информацию о вакцинах против коронавируса и о противопоказаниях к ним.

- Также надо обеспечить доступность квалифицированной консультации медработников, - говорит Екатерина Есина, депутат. - Надо обеспечить и достаточное количество вакцин на территории субъекта. Период ожидания вакцинации сейчас практически месяц.

От лица фракции КПРФ выступил Александр Ивачев, заместитель председателя Заксобрания. Он вышел к трибуне с большой стопкой документов. Оказалось, что это подписи жителей региона, выступающих против принятия законопроекта.

- За последнюю неделю в адрес местных отделений Коммунистической партии в Свердловской области подано более 30 тысяч подписей против принятия закона, - сказал Александр Ивачев. - Социология показывает, что более 80% населения не поддерживают принятие закона.

Также КПРФ заявили, что будут голосовать против законопроекта. Следом выступил депутат Габбас Даутов. Он зачитал обращение жителей Качканара, высказавшихся против принятия законопроекта.

Критически отозвались о законопроекте и представители общественных организаций РодНадзор и Мы вместе, выступивших на заседании в режиме видеоконференцсвязи.

- По смыслу законопроекта для большей части общества будет недоступно посещение органов государственной власти, местного самоуправление, - заявили представители общественных организаций. - В истории России еще не было случая когда государство принимает решение подвергнуть большую часть населения сегрегации во имя некоего показателя здоровья, который в принципе не достижим, как идеал. Нас объявят людьми второго сорта по принципу наличия антител.

От лица регионального Минздрава на трибуне выступил заместитель министра здравоохранения Андрей Шастин. Он заявил, что министерство поддерживает принятие федерального законопроекта.

- Он защищает конституционные права наших граждан на жизнь и здоровье, - заметил Андрей Шастин.

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