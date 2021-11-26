В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для тех, кому больше 60 лет

Полностью закончить вакцинацию пенсионеры должны до 27 января. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ввели новое ограничение по коронавирусу. Теперь вакцинация против COVID-19 стала обязательной для тех, кому уже исполнилось 60 лет. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

- Расширен перечень категорий граждан, подлежащих иммунизации по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции COVID-19, - уточняют в Роспотребнадзоре. - К гражданам, которые должны быть привиты от COVID-19 по эпидпоказаниям, добавились лица в возрасте 60 лет и старше.

До 27 декабря они должны привиться первым компонентом вакцины. Вторым - до 27 января.

В Роспотребнадзоре также напоминают, что со 2 декабря в Свердловской области могут начать отстранять от работы или переводить на дистанционный режим педагогов, государственных и муниципальных служащих, которые не закончили курс вакцинации.

С 15 декабря то же самое ждет тех сотрудников сфер энергетики, ЖКХ, культуры, домов и баз отдыха, которые так и не начали вакцинацию, тех же, кто привился хотя бы одним компонентом, будут отстранять только с 16 января. Работников здравоохранения, транспорта, социальной сферы, музеев и библиотек, так и не прошедших курс вакцинации эти санкции могут затронуть с 16 декабря.

- Постановление не распространяется на граждан, имеющих медицинский отвод от профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции или переболевших за последние полгода COVID-19 и имеющих медицинские документы, подтверждающие это, - напоминают в Роспотребнадзоре.