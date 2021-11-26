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Общество26 ноября 2021 11:50

В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для тех, кому больше 60 лет

До 27 декабря они должны поставить первый компонент вакцины
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Комментарии (34)Комментарии (34)(34)
Полностью закончить вакцинацию пенсионеры должны до 27 января.

Полностью закончить вакцинацию пенсионеры должны до 27 января.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ввели новое ограничение по коронавирусу. Теперь вакцинация против COVID-19 стала обязательной для тех, кому уже исполнилось 60 лет. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

- Расширен перечень категорий граждан, подлежащих иммунизации по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции COVID-19, - уточняют в Роспотребнадзоре. - К гражданам, которые должны быть привиты от COVID-19 по эпидпоказаниям, добавились лица в возрасте 60 лет и старше.

До 27 декабря они должны привиться первым компонентом вакцины. Вторым - до 27 января.

В Роспотребнадзоре также напоминают, что со 2 декабря в Свердловской области могут начать отстранять от работы или переводить на дистанционный режим педагогов, государственных и муниципальных служащих, которые не закончили курс вакцинации.

С 15 декабря то же самое ждет тех сотрудников сфер энергетики, ЖКХ, культуры, домов и баз отдыха, которые так и не начали вакцинацию, тех же, кто привился хотя бы одним компонентом, будут отстранять только с 16 января. Работников здравоохранения, транспорта, социальной сферы, музеев и библиотек, так и не прошедших курс вакцинации эти санкции могут затронуть с 16 декабря.

- Постановление не распространяется на граждан, имеющих медицинский отвод от профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции или переболевших за последние полгода COVID-19 и имеющих медицинские документы, подтверждающие это, - напоминают в Роспотребнадзоре.

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