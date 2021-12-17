В Свердловской области для студентов старше 18 лет ввели обязательную вакцинацию

Полностью привиться совершеннолетние студенты должны до 1 марта 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Роспотребнадзоре по Свердловской области сообщили о том, что для студентов старше 18 лет ввели обязательную вакцинацию. Постановление об этом уже подписал главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.

- Учащиеся вузов старше 18 лет должны поставить первый компонент прививки в срок до 1 февраля 2022 года, второй компонент – до 1 марта 2022 года, - сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.

В постановлении, которое было сегодня получено уральскими вузами сообщается, что причиной введения обязательной вакцинации стала плачевная ситуация с распространением COVID-19.

- За период с 6 декабря по 12 декабря в целом по Свердловской области выявлено 4649 инфицированных COVID-19, - сообщается в постановлении. – Рост заболеваемости среди студентов начался с 36 недели с максимальным уровнем на 42 неделе.

В постановлении также отмечается, что при высоком распространении заболевания темпы вакцинации среди студентов остаются низкими. К 16 декабря прививки против COVID-19 поставили лишь 45,3% всех учащихся – это 37 159 человек. Впрочем, в разных учебных заведениях темпы вакцинации разные. Где-то прививки поставили 95,1% студентов, где-то только 23%.

Сами преподаватели и работники сферы образования должны были вакцинироваться еще до 1 декабря. Тех сотрудников, которые не привились, работодатели должны были или отстранить от работы, или перевести на дистанционный режим.

При этом в Роспотребнадзоре отмечают, что новое постановление не распространяется на тех студентов, у кого есть медицинский отвод от вакцинации, а также на тех, кто в течении последних шести месяцев уже переболел коронавирусом и может подтвердить это документами.

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