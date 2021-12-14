«Нужно отталкиваться от того, что у нас уже есть омикрон»: эксперт лабораторной диагностики о новом штамме в Свердловской области

Новый штамм COVID-19 уже появился в России. Но в Свердловской области его еще не фиксировали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый штамм коронавируса омикрон расходится по планете. В понедельник власти Великобритании сообщили о первом случае смерти пациента от него, а Всемирная организация здравоохранения заявила, что новый вариант COVID-19 обнаружили уже в 63 странах. В России штамм, появившийся изначально в ЮАР, обнаружили 6 декабря. К понедельнику вирус подтвердился у 16 человек.

Официальных данных о том, добрался ли омикрон до Свердловской области, пока нет. Но эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев в эфире радио «КП-Екатеринбург» (92,3 FM) предположил, что новый штамм на Урале уже есть, просто он еще не обнаружил себя.

- Считаю, что нужно отталкиваться от предположения, что у нас уже есть омикрон и он распространяется, - сказал Александр Соловьев в эфире радио «КП-Екатеринбург». - Данные, которые мы получаем из стран Евросоюза, у которых налажен мониторинг выявления омикрона, позволяют сделать два вывода. Во-первых, распространение омикрона началось у них гораздо раньше, чем мир обратил внимание на этот вариант коронавируса - уже с середины ноября. Во-вторых, происходит очень быстрое распространение омикрона и сейчас в той же Дании уже более 15% всех положительных случаев COVID-19 составляет омикрон.

Врачи готовят пациента к компьютерной томографии в резервном госпитале для больных ковидом в Москве. Фото: Иван МАКЕЕВ

Александр Соловьев отметил, что в Россию, как и в страны Евросоюза и в Великобританию, в начале ноября прибывали рейсы из южно-африканских стран, то есть еще до того, как ученые обратили внимание на омикрон.

- У нас не распространяются требования по контролю за омикроном по отношению к людям, прилетающим из других стран Евросоюза, - добавил эксперт лабораторной диагностики. - А там уже значительное распространение нового штамма происходит. Поэтому я абсолютно уверен, что нужно отталкиваться от предположения, что омикрон есть в регионах, и в нашем регионе тоже. Это вопрос времени, когда мы заметим его активное распространение.

Часто в СМИ можно встретить публикации с предположением, будто омикрон, пусть и распространяется быстрее предыдущих штаммов коронавируса, но сам по себе слабее. Благодаря этому, якобы, он сможет завершить пандемию, обеспечив большое количество людей антителами, но не нанеся серьезного вреда здоровью. Александр Соловьев отметил, что надеяться на это не стоит.

- Это глубочайшее заблуждение по поводу омикрона. Оно возвращает нас к нашим ожиданиям в начале пандемии, когда весь мир с удивлением наблюдал за Китаем и поражался действиям, которые тот предпринимал в январе и феврале 2020 года, не понимая, что же происходит, - сказал Александр Соловьев. - Сейчас примерно такое же состояние эмоциональное – желание увидеть ситуацию в розовых очках. Никаких оснований воспринимать омикрон легкомысленно нет. Уже очевидно, что этот вирус распространяется значительно быстрее, чем вариант дельта. Его коэффициент распространения в 2-4 раза выше. Это само по себе означает, что будет инфицировано огромное количество людей и в гораздо более короткие сроки.

Новый штамм омикрон распространяется быстрее, чем вариант дельта, который господствует сейчас. Фото: Иван МАКЕЕВ

Также Александр Соловьев отметил, что омикрон хорошо распространяется среди всех категорий людей – и взрослых, и детей, и тех из них, кто прошел вакцинацию.

- Увеличилась частота реинфекции, чего не было даже при инфицировании дельтой, - говорит эксперт лабораторной диагностики. - Это означает, что любой человек, с любым статусом, независимо от того переболел ли он раньше, или вакцинирован, находится под риском инфицирования и развития заболевания омикроном.

Другое опасение связано с тяжестью заболевания. В Южной Африке и в Евросоюзе, и в Великобритании уже фиксируется рост числа госпитализаций пациентов с омикроном.

- Мы видим, что омикрон активно затрагивает более молодые группы населения, вплоть до детей раннего возраста, которые тоже госпитализируются, - объясняет Александр Соловьев. - Уже есть сообщения о первых летальных исходах, связанных с омикроном, в Великобритании. И все это в совокупности никак не позволяет рассматривать омикрон, как вариант более легкого заболевания, который будет естественной прививкой для населения. Ожидания, связанные с омикроном, среди вирусологов и эпидемиологов, и иммунологов такое – он может в очередной раз вызвать серьезную перегрузку системы здравоохранения. И к этому надо ровно так и относиться.

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