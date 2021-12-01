Пациентов могут направить на реабилитацию после коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирусом в Екатеринбурге и Свердловской области с начала пандемии заразились более 179 тысяч человек. Из них 156 тысяч выздоровели. При этом многие из тех, кто переболел ковидом отмечают побочные эффект после выздоровления, в том числе и ухудшение общего самочувствия, например, одышку, повышенную утомляемость.

В приказе Минздрава Свердловской области от 28.05.2020 « Об оказании медицинской помощи населению Свердловской области по профилю «Медицинская реабилитация» в эпидемический сезон COVID-19» указано, что пациентов могут направить на реабилитацию после коронавируса.

Кто может попасть на реабилитацию после коронавируса

Пройти реабилитацию после коронавируса могут те, кто лечились от ковида в больнице, и те, кто лечились на дому Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бесплатную медицинскую реабилитацию после коронавируса в Екатеринбурге могут пройти люди, которые лечились от ковида, как в больнице, так и дома.

– Направление на медицинскую реабилитацию назначает лечащий врач. Направить на реабилитацию может также участковый терапевт при условии, что пациент был выписан из круглосуточного стационара и ему требуется реабилитация, – рассказывает заведующий отделением медицинской реабилитации Центральной городской клинической больницы №6 Екатеринбурга Валентин Баженов.

Для того чтобы самостоятельно записаться на курс медицинской реабилитации на этап дневного стационара, нужно обратиться к участковому терапевту по месту жительства. Специалист определит, имеется ли показания или противопоказания для направления на реабилитацию после ковида. Врач может также выявить есть ли показания для круглосуточного наблюдения за пациентом. Если реабилитация будет нужна, то пройти курс восстановления можно будет по полису ОМС.

Если вы болели дома, и у вас нет особых показаний к лечению, курс реабилитации можно будет пройти платно.

Реабилитация проходит в два этапа: лечение в реабилитационном центре и лечение с дневным пребыванием или на дому Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как проходит реабилитация от коронавируса в Екатеринбурге

Реабилитация проходит в два этапа. Первый этап проходит в условиях реабилитационного стационара, где пациент делает упражнения для восстановления вместе со специалистом.

Второй этап проходит в стационарах с дневным пребыванием либо на дому. На этом этапе проходит самостоятельная работа, в виде физкультурных упражнений для восстановления после ковида, которые рекомендованы врачом.

– Программа реабилитации подбирается под индивидуальные особенности нарушения функций или функционирования пациента, – дополняет заведующий отделением медицинской реабилитации Центральной городской клинической больницы №6 Екатеринбурга Валентин Баженов. – Курс на каждом этапе проходит по программе ОМС по программе государственных гарантий. Курс лечения на первом этапе длится от 12 до 14 дней, на втором этапе – 14 дней.

Какие документы нужны, чтобы записаться на реабилитацию в Екатеринбурге

- паспорт,

- полис,

- СНИЛС,

- направление формы № 057/У-04,

- заключение специалиста реабилитолога,

- выписной эпикриз из стационара,

- отрицательный мазок на коронавирус.

Лечение в реабилитационных центрах подбирается каждому пациенту индивидуально Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сколько будет стоить платная реабилитация

Лечение подбирается индивидуально. Так, если пациенту необходимо поправить здоровье, сходить на процедуры, потренировать память или дыхательную функцию, лечение в медицинских учреждениях будет стоить от 1000 рублей до 5000 рублей.

Так, например, в клинической больнице «РЖД-Медицина» место за сутки обойдется от 1000 рублей, в «Новой больнице» от 1400 рублей. К сумме проживания надо прибавить и оплату за конкретные услуги специалистов. В центральной больнице №6 курс лечения будет стоить от 5000 рублей.

Если у пациента выявят серьезные нарушения, то курс может обойтись в сумму около 30 000 рублей.

Что входит в реабилитацию

В реабилитационных центрах проводят с пациентами лечебную физкультуру, чтобы оценить уровень физического состояния и отдышки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В стандарт реабилитации после перенесенного заболевания в клиниках входит обязательная лечебная физкультура и физические нагрузки, чтобы оценить уровень отдышки и физическое состояние.

В больнице №6, например, проводят занятия по лечебной физкультуре, аэробные и анаэробные нагрузки, нагрузки, психологические тренинги.

В Клинической больнице «РЖД-Медицина» пациенту ставят капельницы и делают массажи, в случае, если это необходимо. Также здесь есть специальные группы, с которыми проводят лечебную физкультуру.

Больницы в Екатеринбурге, где можно пройти бесплатную реабилитацию после COVID-19

Клинический институт мозга, +7 (343) 379-04-60 с 9:00 до 18:00

Центральная городская больница №6 , +7 (343) 389-26-26

Центральная городская больница №3, +7 (343) 204-76-76

«Новая больница», +7 (343) 355-56-57

Клиническая больница «РЖД-Медицина», +7 (343) 204-95-05

«Ситидок», +7 (343) 385-84-84

Центр медицинской реабилитации «Озеро Чусовское», +7 (343) 263-77-63

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