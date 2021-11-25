В Екатеринбурге можно поставить прививку от коронавируса в больницах, поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации Фото: Ольга ЮШКОВА

В декабре 2021 года в Екатеринбурге и Свердловской области продолжат работу мобильные пункты вакцинации, где можно поставить прививку от коронавируса. Публикуем список мобильных пунктов вакцинации в Екатеринбурге на декабрь 2021.

С 25 октября 2021 года в Екатеринбурге и Свердловской области ввели COVID-free зоны. К ним относятся театры, музеи, концертные площадки, торговые центры, кинотеатры. Полный список здесь (ссылка) В зоны «свободные от ковида» пускают только при наличии QR-кода, который выдают вакцинированным или переболевшим инфекцией людям.

В Екатеринбурге в декабре 2021 года вакцинируют в больницах, поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации, которые расположены в торговых центрах, магазинах и даже в аэропорту.

Перед тем, как поставить вакцину в мобильных пунктах вакцинации или медучреждениях, нужно показать паспорт, полис ОМС и прививочный сертификат.

Перед тем, как поставить вакцину нужно показать паспорт, полис ОМС и прививочный сертификат Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сайте администрации указан список мобильных пунктов в Екатеринбурге, где можно поставить прививку от ковида. Публикуем список адресов пунктов вакцинации, где поставить прививку от коронавируса в Екатеринбурге на декабрь 2021

Екатеринбургский государственный цирк, ул. 8 Марта, 43 – с 10.00 до 19.00

ТРЦ VEER Mall, пр. Космонавтов, 108Д – с 10.00 до 19.00

ТЦ «ОМЕГА», пр. Космонавтов, 41 – с 10.00 до 19.00

Жилой комплекс, ул. Мехренцева, 38, офис, 1 этаж – с 10.00 до 19.00

ТРЦ «Гринвич», ул. 8 Марта, 46 – с 10.00 до 19.00

ТЦ «МЕГА», ул. Металлургов, 87 – с 9.00 до 20.00

ТРЦ «Алатырь», ул. Малышева, 5 – с 10.00 до 15.00

Аэропорт «Кольцово», пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний – с 10.00 до 19.00

ТРК «Парк Хаус», ул. Сулимова, 50 – с 10.00 до 19.00

ТЦ «МАКСИДОМ», ул. Тверитина, 45 – с 12.00 до 19.00

ТЦ «Дирижабль», ул. Академика Шварца, 17 – с 12.00 до 18.00

ТРЦ «Кировский», пер. Сиреневый бульвар, 2 – с 14.00 до 19.00

СМК «АСТРАМЕД-МС», ул. 8 Марта, 37 – с 11.00 до 14.00

Гипермаркет «Сима-Ленд», ул. Черняховского, 86/12, 1 этаж – с 10.00 до 19.00

Записаться на прививку в больницах и поликлиниках можно по единому номеру 122 , оформить заявку через «Госуслуги» либо зайти на сайт медучреждения, к которому вы прикреплены, заполнить анкету на сайте. После этого с вами свяжется оператор, и назовет предварительную дату вакцинации.

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