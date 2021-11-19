Ограничения в Екатеринбурге на 1 декабря 2021 года: что закрыто и что будет работать

В ТРЦ - только по QR-коду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация в связи с распространением коронавируса. Еще в октябре количество заболевших в сутки перевалило за отметку 600. Чтобы как-то повлиять на ситуацию власти региона с 30 октября 2021 ввели ограничения в Екатеринбурге и Свердловской области. В частности, заработала система QR-кодов, которые подтверждают, что вы сделали прививку от COVID-19 или переболели ковидом. (Действует на основе указа губернатора №100 «О введении на территории региона режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции»). Эта же мера ограничений будет действовать в Екатеринбурге и Свердловской области 1 декабря 2021 года

1 декабря 2021 года без QR-кода вас не пустят в:

- магазины и торговые центры;

- библиотеки; выставочные центры и музеи;

- фитнес-центры, объекты физкультуры и спорта;

- кафе, рестораны и вообще любые заведения общепита;

- театры и филармонии, концертные площадки;

- кинотеатры и кинозалы,

- дворцы и дома культуры,

- салоны красоты,

- санатории и базы отдыха,

- здания и сооружения госорганов Свердловской области,

- госучреждения и муниципальные учреждений Среднего Урала.

А вот послабления касательно торговых центров Екатеринбурга и Свердловской области, на которые надеялись подростки, пока не случилось. После введения QR-кодов несовершеннолетним запретили посещать торговые центры в одиночку, без родителей. На 1 декабря 2021 этот запрет в Екатеринбурге и Свердловской области пока еще сохраняется.

По-прежнему остается открытым вопрос, будут ли вводить в регионе проверку QR-кода перед продажей алкоголя и начнут ли их проверять в общественном транспорте. Решений еще не принято.

В Свердловской области действуют серьезные ограничения из-за пандемии коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 1 декабря 2021 года пускать в обычном режиме будут в продуктовые магазины и те, где продают товары первой необходимости. Работают и аптеки, ЗАГСы, банки, почты, больницы, школы. Также 1 декабря 2021 года по-прежнему открыты зоны для вакцинации в торговом центре.

На 1 декабря 2021 года общественный транспорт будет работать в обычном режиме, однако на брифинге 18 ноября 2021 года Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области, сказал, что этот вопрос еще будет рассматриваться из-за ковида в Екатеринбурге.

– Если говорить о введении QR-кодирования в общественном транспорте, то мы будем смотреть на темпы вакцинации. Глобального тотального введения QR-кодов на транспорте не будет. Отдельные моменты, которые возможно будет контролировать, мы продумывать будем, – рассказал Павел Креков. – Этим уже занимаются эксперты.

С 22 ноября 2021 дистанционное обучение прекращается для школьников 5-11 классов. На дистанте останутся студенты средне-специальных учреждений, за исключением выпускных курсов.