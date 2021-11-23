В Свердловской области власти ослабили коронавирусные ограничения

Теперь подростки смогут попасть в ТЦ без сопровождения взрослых Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области власти разрешили несовершеннолетним посещать торгово-развлекательные центры без взрослых при условии, что они являются студентами техникумов, колледжей и ВУЗов. Чтобы попасть на территорию ТЦ, им необходимо предъявить студенческий билет. Об этом пишет «Уральский меридиан» со ссылкой на источник в правительстве региона.

Кроме того, по данным EAН, новые поправки предполагают послабление для людей, поставивших только первый компонент вакцины. Они смогут беспрепятственно проходить в COVID-free зоны до 15 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что на Средний Урал поступила новая партия вакцины «Спутник Лайт». По сообщениям регионального оперштаба, Однокомпонентная вакцина в размере 49 200 доз поступила на склады областного государственного учреждения «Фармация». Она уже распределяется между медицинскими учреждениями региона.