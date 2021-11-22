Где поставить прививку от коронавируса в Екатеринбурге в декабре 2021

В декабре 2021 года жители Екатеринбурга могут поставить прививку в мобильных пунктах вакцинации или в больницах и поликлиниках Фото: Алексей БУЛАТОВ

В декабре 2021 года жители Екатеринбурга могут поставить прививку в мобильных пунктах вакцинации или в больницах и поликлиниках. Публикуем список адресов пунктов вакцинации на декабрь 2021 в Екатеринбурге.

В декабре 2021 года в Екатеринбурге в мобильных пунктах вакцинации прививают вакцинами: «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) или «Спутник Лайт». По данным официального сайта администрации Екатеринбурга в городе есть вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», однако конкретные места, где есть эти вакцины, не обозначены.

Чтобы поставить прививку в мобильных пунктах вакцинации в декабре 2021 года в Екатеринбурге нужно будет показать паспорт, полис обязательного медицинского страхования и прививочный сертификат.

На сайте администрации Екатеринбурга указан список мобильных пунктов вакцинации в городе. Публикуем список пунктов вакцинации на декабрь 2021 в Екатеринбурге.

Чтобы поставить прививку нужно показать паспорт, полис обязательного медицинского страхования и прививочный сертификат. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский государственный цирк, ул. 8 Марта, 43, с 10:00 до 19:00

Аэропорт «Кольцово», пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт, с 10:00 до 19:00

ТЦ «Гринвич», ул. 8 Марта, 46, с 10:00 до 19:00

ТЦ «Омега», пр. Космонавтов, 41, с 10:00 до 19:00

Гипермаркет «Сима Ленд», ул. Черняховского, 86/12, 1 этаж, с 10:00 до 19:00

ЖК по ул. Мехренцева, 38, офис на 1 этаже, с 10:00 до 19:00

ТЦ «Мега», ул. Металлургов, 87, с 9:00 до 20:00

ТРЦ «Алатырь», ул. Малышева, 5, с 10:00 до 19:00

ТЦ «Максидом», ул. Тверитина, 45, с 12:00 до 19:00

ТЦ «Дирижабль», ул. Академика Шварца, 17, с 12:00 до 18:00

ТРЦ VEER Mall, пр. Космонавтов, 108Д, с 10:00 до 19:00

ТРК «Парк Хаус», ул. Сулимова, 50, 10:00 до 19:00

ТРЦ «Кировский», пер. Сиреневый бульвар, 2, с 14:00 до 19:00.

На 1 декабря 2021 года в Екатеринбурге открыты пункты вакцинации в поликлиниках. Поставить прививку против ковида можно в больнице, к которой вы прикреплены. Оформить заявку на вакцинацию можно по единому номеру 122 либо через «Госуслуги».

Напоминаем, что после введения второго компонента вакцины, на сайте «Госуслуг» отображается QR-код. При предъявлении кода, можно посещать торговые центры, рестораны, театры, музеи, салоны красоты, фитнес-центры и другие места, свободные от ковида.