Коронавирусная инфекция может нарушить работу свертывающей системы, что часто ведет к образованию тромбов в нижних конечностях и при миграции тромба в сердце и легочную артерию является причиной тромбоэмболии. Фото: Иван МАКЕЕВ

Несмотря на то, что коронавирус относится к респираторным вирусам, инфекция существенно влияет и на сердечно-сосудистую систему. Заведующая кардиологическим отделением Новой больницы Елена Гричук рассказала, чем опасен COVID-19 помимо поражения легких.

- Имеется высокий тропизм коронавируса к бронхо-легочной системе, но и имеется высокий риск поражения сердечно-сосудистой системы. Кардиальные проявления могут быть первичным феноменом при COVID-19 или могут быть вторичными по отношению к легочному повреждению. Часто бывает, что уже пошло на спад воспаление в легких, и дыхательная система начинает восстанавливаться, улучшается или стабилизируется респираторный статус пациента, повышается сатурация, проходит около двух недель после начала заболевания коронавирусом, но появляются такие симптомы, как нарушения ритма сердца, одышка, отеки нижних конечностей. Это и свидетельствует о повреждении сердечно-сосудистой системы. Мы встречаемся с большой вариабельностью кардиологических проявлений COVID-19 и неизвестно, почему у части больных поражается ССС, а у других нет. Поражение может происходить разнонаправлено. Первая ситуация: у вас уже было заболевание сердечно-сосудистой системы в скрытой или явной форме, например атеросклероз, инфаркт или инсульт. И в какой-то момент болезнь начинает обостряться, коронавирусная инфекция выступает триггером – дестабилизирующим фактором для организма, и ведет к развитию инфаркта или инсульта. То, что было не заметно ранее для человека или не проявлялось ранее, дает о себе знать. Вторая ситуация – системное воспаление, опосредованное влияние вируса SARS-CoV-2 на сердце в условиях «цитокинового шторма», иногда приводит к формированию длительного воспаления в самой сердечной мышце или оболочке сердца, нарушает состояние внутренней оболочки микрососудов приводя к тромбозам в самых маленьких сосудах, - объясняет кардиолог.

В случае если тревожные симптомы сохраняются после коронавируса, следует обратиться к врачу.

- Как известно, вирус может напрямую повреждать кардиомиоциты. Это провоцирует развитие миокардита – серьезного заболевания, без своевременного лечения являющегося причиной развития сердечной недостаточности и сложных нарушений ритма сердца. Кроме этого коронавирусная инфекция нарушает работу свертывающей системы, что часто ведет к образованию тромбов в нижних конечностях и при миграции тромба в сердце и легочную артерию является причиной тромбоэмболии, которая, порой, ведет к смертельному исходу, - пояснила кардиолог.

Специалист также отмечает, что у пациентов, имеющих заболевания сердца и сосудов, выше риски перенести коронавирус в тяжелой форме. В их числе граждане 60+, люди с гипертонией имеет риск тяжелого течения выше в 2,8 раза, у диабетиков он повышается более, чем в два раза, у тех, кто перенес инсульт – больше, чем в три раза.

- Кроме этого общепризнано, что в группе риска люди с хроническими заболеваниями, ожирением, онкобольные, страдающие ревматологическими заболеваниями и болезнями бронхо-легочной системы, а также и те, кто недавно перенес операции, - добавила Елена Гричук. Напомним, что в России зарегистрировали вакцину от коронавируса для детей «Спутник М». Ранее эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев объяснил, почему важно прививать несовершеннолетних.

- К вакцинации детей уже давно перешли многие страны мира, и не только в возрасте 12-17 лет. Это принципиальный вопрос о том, как дальше будет развиваться пандемия. Без вакцинации детей сложно добиться контроля над распространением вируса в стране. С начала пандемии сложилось ошибочное представление, что дети не сильно значимы в эпидемическом процессе. Что дети не болеют в тяжелой форме, и в приоритете не была обозначена вакцинация несовершеннолетних, - рассказал врач.

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