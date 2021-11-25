Заболеваемость в Свердловской области остается на высоком уровне. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России зарегистрировали первую вакцину для детей в возрасте 12-17 лет «Спутник М». По словам эксперта лабораторной диагностики Александра Соловьева, долгое время специалисты ошибочно считали, что несовершеннолетние болеют коронавирусом исключительно в легкой форме и выступают лишь переносчиками.

- К вакцинации детей уже давно перешли многие страны мира, и не только в возрасте 12-17 лет, - объясняет «КП»-Екатеринбург врач. – Этот процесс очень важен. Россия в этом отношении сильно отстает. Поэтому это принципиальный вопрос о том, как дальше будет развиваться пандемия. Без вакцинации детей сложно добиться контроля над распространением вируса в стране. С начала пандемии сложилось ошибочное представление, что дети не сильно значимы в эпидемическом процессе. Что дети не болеют в тяжелой форме, и в приоритете не была обозначена вакцинация несовершеннолетних.

На двух последних брифингах заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил о стабилизации ситуации с заболеваемостью в регионе. А позже и вовсе рассказал о снижении уровня распространения инфекции. При этом число заболевших в сутки остается на в диапазоне 730-740.

- Это так, если оценивать ситуацию не с эпидемией в целом, а с точки зрения четвертой волны. Можно отметить улучшения. Сейчас у нас занято порядка 7 000 коек, а раньше их было больше 10 000. Но есть и когнитивный диссонанс - число выявленных случаев по-прежнему на высоком уровне. Распространение продолжается, а значит - цель не выполнена. Существенного подавления инфекции нет. Яркий пример - сразу после окончания дистанта в Екатеринбурге 57 классов закрыли, - добавил Александр Соловьев.

Специалист также считает, что введение QR-кодов в общественном транспорте в первую очередь направлено на увеличение числа вакцинированных.

- Эта мера поможет снизить количество тяжелобольных. Но с точки зрения распространения коронавируса введение QR-кода не существенно влияет. Заражение происходит и среди переболевших и среди вакцинированных. Также много вопросов возникает много проблем с администрированием процесса в транспорте. Пример Казани это показывает.

«Комсомолка» обратилась в оперштаб с вопросом о том, когда на Средний Урал поступит партия вакцины «Спутник М». На момент публикации ответа не поступило.

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