В Екатеринбурге на дистант отправили 57 классов

В 36 классах были зафиксированы случаи коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на дистанционное обучение, всего спустя три дня после выхода с него, отправили 57 классов. Как отметили в городском департаменте образования, это 0,9% от общего количества классов в городе. Из 57 в 36 классах были зафиксированы случаи коронавируса, в 21 - ОРВИ.

- Все противоэпидемические мероприятия были незамедлительно проведены, - рассказали «КП-Екатеринбург» в департаменте образования.

Распускают по домам из-за вспышек заболевания и дошкольников. Сейчас в городе закрыто 72 группы в детских садах (2,3% от общего количества). Из них в 41 среди детей были зарегистрированы случаи коронавируса, в 31 - ОРВИ.

Напомним, что власти надеются, что зимние каникулы для школьников пройдут в обычном режиме. Об этом ранее на радио «Комсомольская правда» рассказала вице-мэр Екатеринбурга.

- Будем надеяться, что на каникулы уйдем по графику. Детки только вышли с дистанта. И все очень рады, начиная от директоров школ и, заканчивая самими ребятишками, - сообщила Екатерина Сибирцева.