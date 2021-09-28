Врач Александр Соловьев о коронавирусе: «Спутник V - одна из самых безопасных вакцин»

Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев на встрече с коллективом «Атомстройкомлекса». Фото: Валерий Таратухин

А кто сейчас не вирусолог? Несмотря на шуточный смысл этой фразы, многие из нас стараются знать как можно больше о природе нового вируса. Поэтому компания «Атомстройкомплекс» организовала встречу коллектива с врачом Александром Соловьевым. Автор большого количества публикаций, основатель крупнейших лабораторных проектов, врач-эксперт Соловьев лабораторной диагностики в последние полтора года изучает тему нового для мира вируса COVID 19 (далее – ковид). Сотрудники крупнейшего на Урале строительного холдинга смогли послушать лекцию как офлайн, так и подключиться к ней онлайн.

Доктор Александр Соловьев привился от ковида еще в феврале и марте. В мае этого года переболел этим новым вирусом. И все-равно продолжает настаивать, что вакцинация на сегодняшний день – единственная действенная мера для защиты себя и близких от тяжелого течения болезни:

- Данные, которые имеются о российских вакцинах, о «Спутнике V» в первую очередь, подтверждают, что это – одна из самых безопасных вакцин против коронавирусной инфекции. Риски при неблагоприятных исходах при применении это вакцины несопоставимо ниже, чем риски, связанные с инфицированием и последующей возможной госпитализацией либо, чего никому не пожелаю, тяжелыми исходами ковида.

Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев на встрече с коллективом «Атомстройкомлекса». Фото: Валерий Таратухин

По словам Александра Соловьева, такое ощущение, что ковид, попадая в организм, сканирует и пробует на прочность то нервную систему, то органы дыхания и далее, по перечню, ищет слабое место, чтобы в итоге сразить его. Организм в это время – в круговой обороне. И далеко не все, даже самые активные и здоровые, выдерживают этот бой.

Ни одна вакцина в мире пока не модифицирована под новые вариации штаммов коронавируса. Но работа в этом направлении ведётся. И на примере стран, которые сегодня возглавляют список лидеров по количеству вакцинированных, например, Израиль, будущее – за рекомендацией о необходимости ревакцинироваться.

- В России действует общая рекомендация министерства здравоохранения о целесообразности проведения ревакцинации спустя шесть месяцев после полного цикла вакцинации. При этом используется та же вакцина, которой человек вакцинировался, та же платформа вакцинная. Поэтому для людей, которые вакцинировались ранее «Спутником V», это – векторная платформа с использованием аденовируса как носителя для ревакцинации, сейчас подходит тоже векторная вакцина «Спутник Лайт», - объясняет А.Соловьев.

Строительная компания уделяет много внимания профилактике ковида. Возможность вакцинироваться представляют всем, кто высказал свое согласие поставить прививку. Условия максимально комфортные: получить дозу вакцины можно практически не отрываясь от рабочего процесса. Выездную вакцинацию организовывают как на строительных и промышленных площадках, так и в офисах компании.

Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев на встрече с коллективом «Атомстройкомлекса». Фото: Валерий Таратухин

- Самый частый вопрос, на который мне приходится отвечать, касается вакцинации, - поделился личным опытом Александр Соловьев. – Меня спрашивают о том, надо ли это делать, сомневаются в эффективности вакцин. Люди смотрят на статистику, знакомятся с антивирусными мерами и результатами этой работы в других странах. Их интересует, какая вакцина в мире лучше и почему. В среднем, обзорная лекция занимает академический час, затем всегда следуют вопросы. Сколько бы ни публиковалось материалов, вопросы остаются. А значит, надо продолжать вести разъяснительную работу. Тем более, что информация о ковиде постоянно дополняется и мне есть, что рассказать.

Добавим, что послушать лекцию приглашенного эксперта смог любой сотрудник «Атомстройкомплекса», подключившись к совещанию в Zoom. Инженер-технолог Ольга Королева даже таймер поставила на телефоне, чтобы не пропустить выступление врача. В необходимости вакцинации она не сомневалась, сделала прививку еще в мае вместе с мужем. Но лекция оказалась полезной:

- Мало структурированной информации на тему коронавируса. Доктор нам коротко и понятно все рассказал. Мы узнали, как во всем мире борются с этим вирусом, какие варианты вакцин бывают. Очень весомый аргумент, который он привел в поддержку вакцинации, напомнив, с чего все начиналось. Действительно, когда начиналась эпидемия, то говорили, что дети не болеют или болеют мало, в легкой форме. А сейчас есть очень большой риск принести эту заразу домой, заразить своих детей. Поэтому лучше обезопасить себя и все-таки привиться.

Конечно, прививка от ковида не панацея, говорит доктор. Но она является важнейшим инструментом управления новой для мира и всех нас инфекцией. В условиях пандемии необходимо помнить и о других таких простых мерах борьбы, как ношение масок, соблюдение гигиены и дистанции.