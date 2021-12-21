Губернатор Свердловской области отменил QR-коды в торговых центрах

Теперь усе уральцы смогут закупиться к новогодним праздникам без QR-кодов Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев до 20 января 2022 года отменил QR-коды для посещения торговых центров.

В качестве аргумента губернатор Свердловской области привел эффективность мер борьбы с коронавирусом, которые дали положительный эффект.

- Все вместе: прививки, маски, свободные от коронавируса зоны, сработало на то, чтобы заболеваемость постепенно пошла вниз. Разгрузился коечный фонд в больницах. Немного снизилась нагрузка на врачей, - пишет Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев принял решение ослабить коронавирусные ограничения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава региона отметил, что бизнесу приходится тяжело, к тому же людям нужно закупить подарки и продукты к Новому году и Рождеству Христову.

- Взвесив все «за» и «против», я решил с 22 декабря по 20 января при входе в торгово-развлекательные центры и в магазины, расположенные в них, не нужно предъявлять код, - пишет губернатор.

Также глава региона принял решение до 20 января разрешить кафе и ресторанам работать в ночное время, но с QR-кодами.

Евгений Куйвашев отметил, что в случае, если ситуации будет ухудшаться, то ограничения будут возвращены.

Ранее стало известно о том, когда в Екатеринбурге и Свердловской области начнут вакцинировать студентов, а также об обязательной вакцинации граждан старше 60 лет.

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