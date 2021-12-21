Отмена QR-кодов в Свердловской области до 20 января 2022: что это значит

Кроме кинотеатров во все заведения в торговых центрах можно будет попасть без QR-кода. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кривая заболеваемости коронавирусом на Среднем Урале поползла вниз, а темпы вакцинации, наоборот, растут. В связи с этим в оперативном штабе Свердловской области решили объявить QR-каникулы. До 20 января в торговые центры можно будет попасть, как в старые добрые времена - без предъявления на входе QR-кода, справки о начале вакцинации или медотвода.

- Разгрузился коечный фонд в больницах. Немного снизилась нагрузка на врачей, - рассказал в Instagram глава региона Евгений Куйвашев. - Впереди у нас праздники <...> Взвесив все «за» и «против», я решил, что с 22 декабря по 20 января при входе в ТРЦ и в магазины, расположенные в них, не нужно будет предъявлять код. Еще одно решение - с завтрашнего дня и до 20 января кафе и рестораны снова смогут работать в ночное время, но обязательно с QR.

Позже на брифинге по итогам заседания регионального оперативного штаба уточнили, как же именно будут действовать QR-каникулы. Объясняем тезисно.

Также в Свердловской области ресторанам и клубам вновь разрешили работать с 23.00 до 06.00. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ТРЦ ПУСТЯТ, А В КИНО - НЕТ

В любой магазин, на фудкорт или в фитнес-центры, расположенные в торговых центрах, можно будет попасть без QR-кода. Но это не касается кинотеатров в ТРЦ. Отмена QR-кодов в Свердловской области диктует новые правила. Хотите посмотреть новый фильм? Будьте добры иметь QR-код с собой (ну или справку о начале вакцинации, или медотвод с отрицательным ПЦР-тестом. - Прим. ред.)

- Кинотеатры это другая специфика - это длительное нахождение в одном помещении на близком расстоянии друг от друга. Поэтому там и QR-кодирование действует, и нормы, связанные с заполняемостью зала, - объясняет Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области.

В магазины, расположенные вне торговых центров, QR-код нужен по-прежнему. Если, конечно, речь не о продуктовом, аптеке или том, который продает товары первой необходимости.

- Торговые центры под одной крышей, и нам гораздо легче контрольными группами проверять соблюдение масочного режима и социальной дистанции, - объяснил Павел Креков.

В системе QR-кодирования остаются и учреждения культуры, спорта, фитнес-клубы, которые находятся не в ТЦ.

Чтобы попасть в кинотеатры в торговых центрах, все еще нужно предъявить QR-код. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧТО ЕЩЕ

Отмена QR-кодов в Свердловской области в торговых центрах совпадает с некоторыми другими послаблениями.

В рестораны и бары можно будет попасть ночью. В конце октября им запретили работать с 23.00 до 06.00 - самое доходное время, как говорили владельцы ночных заведений. Теперь это ограничение снимают.

Школьные каникулы начнутся раньше. Изначально дети должны были уйти на них 29 декабря. Но теперь уйдут уже 25-го. То есть эта учебная неделя станет у них последней в 2021 году. Это делается для того, чтобы не допустить распространение респираторно-вирусных инфекций - гриппа.

- Благодаря этому мы выходим на двухнедельный срок каникул - это классический срок инкубационного периода, и это позволит нам разорвать социальные цепочки, - объясняет Павел Креков. - Всегда прерывание контактов в детских коллективах приводит к тому, что заболеваемость идет вниз.

Дистанционное обучение после 10 января у школьников вводить не планируют.

Массовые новогодние мероприятия для детей будут. Их проведут в том же режиме, что и год назад - с минимумом интерактива и взаимодействия между участниками.

Непривитых студентов отстранят. Вакцинацию от коронавируса сделали обязательной для них еще 17 декабря, правда, только для тех, кому уже есть 18 лет. Первым компонентом они должны привиться до 1 февраля. Вторым - до 1 марта.

- С нового года практически все высшие учебные заведения переходят на обычный режим работы, но он коснется лишь вакцинированных студентов, - сказал Павел Креков. - Думаю, тех, кто не вакцинирован, если они не имеют медицинских противопоказаний, должны будут отстранить от учебы, как написано в постановлении главного санитарного врача. Если у человека есть медицинский отвод, он будет заниматься дистанционно. Возможен и усредненный вариант, связанный с ПЦР-тестированием.

В оперативном штабе отметили, что в средне-специальных учебных заведениях сейчас привито больше 65 % студентов, а вот в вузах лишь около 40 %. Также сейчас многие вузы находятся на дистанционном обучении.

В магазинах, которые находятся не в ТЦ, по-прежнему нужно предъявлять QR-код, если это не продуктовый, аптека или магазин с товарами первой необходимости. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЖДАТЬ ЛИ УРАЛУ ОМИКРОН

В целом в Свердловской области сейчас привито от коронавируса 55% населения. Если говорить про Екатеринбург, то хотя бы первый компонент поставили уже миллион человек. Объявить QR-каникулы именно до 20 января региональные власти решили в связи с тем, что это будет ровно месяц от текущей даты.

- Месячный период наиболее показателен и позволит видеть реальную тенденцию, как это скажется на общей ситуации с коронавирусом, - объясняют в региональном оперативном штабе. - Будем анализировать каждый день ситуацию. Если возникнет необходимость восстановить QR-кодирование, будем вынуждены сделать это.

Если заболеваемость в течение месяца будет уменьшаться, то QR-каникулы могут и продлить. Также Свердловская область готовится к пришествию нового штамма коронавируса - омикрона. Он появился в Южной Африке и сейчас стремительно распространяется по миру.

- Случаев штамма омикрон у нас не зарегистрировано, - сказал Павел Креков. - У нас есть несколько государств, из которых если человек прилетает, то его берут на обсервационный контроль. Уже подготовлен обсерватор. Но он пока не понадобился. Никого не пугая, должен сказать, что это лишь вопрос времени, когда к нами придет омикрон. Это демонстрировали и предыдущие штаммы.

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