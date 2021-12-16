В Екатеринбурге можно сходить с детьми в ледовый городок на Площади 1905 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новогодние праздники – это отличное время, чтобы расслабиться от работы и дел, и провести время в компании друзей или семьи. Можно провести активный отдых на природе или посетить представления к Новому году и Рождеству. Публикуем список мест, куда в Екатеринбурге сходить на новогодние праздники в 2022 году.

Площадь 1905 года

В Екатеринбурге на Площади 1905 года на новогодние праздники 2022 будет открыт Ледовый городок. На главной площади города можно покататься на горках, оформленных в тематике русских народных сказок, сфотографироваться на фоне ледяной башни или 50-метровой елки. В день открытия ледового городка 29 декабря 2021 года на Площади 1905 года пройдет развлекательная программа, после которой запустят торжественный фейерверк.

Детские представления

Но новогодний спектакль можно сходить в "Екатеринбург-Экспо" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на праздничные дни можно посетить новогодние елки и спектакли для детей. В «Екатеринбург-Экспо» с 27 декабря до 9 января 2022 года пройдет спектакль «Щелкунчик и кругосветное путешествие». Здесь же есть парк развлечений «ЭкспоЕлка 2022». При входе взрослый должен показать QR-код.

На новогодние праздники детские представления в Екатеринбурге пройдут в «Синара Центре» с 25 декабря по 5 января, во Дворце Молодежи с 3 по 7 января 2022 года. Более подробную информацию вы можете узнать здесь.

Концерты

На новогодние праздники 2021-2022 года в Екатеринбурге будут проходить концерты в Теле-клубе, Концерт Холле «Свобода», Джаз-клубе EverJazz, а также ККТ «Космос». Билеты на концерты можно приобрести на сайте «Городских зрелищных касс» или kassir.ru.

В Екатеринбурге в Теле-клубе 4 января 2022 года в 19:00 на сцене выступит рок-группа «Ария» с шоу программой «Гость из Царства Теней». 7 января 2022 года в 19:00 группа «Мельница» представит зрителям новый альбом «Манускрипт».

Группа «Мельница» представит зрителям новый альбом "Манускрипт" в Теле-клубе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в Концерт Холле «Свобода» 2 января 2022 в 19:00 года выступит группа «Четыре Сыра», 5 января 2022 года в 17:00 пройдет Рок елка. С юбилейным концертом 7 января в 19:00 выступит группа «Анимация», а 9 января 2022 года на сцене выступят рэп-исполнители Anacondaz.

В Екатеринбурге в Джаз-клубе в новогодние праздники все дни будут проходить концерты. Здесь выступят Квинтет Дмитрия Носкова, Квартет Владислава Талабуева, Трио Елизаветы Романовой, а также юные джазмены и многие другие артисты.

Так, в Джаз-клубе EverJazz 25 декабря 2021 года ожидается программа «Традиционный джаз Нового Орлеана – Kickin’Jazz Orchestra». 26 декабря 2021 года в 14:00 пройдет концерт EVERJAZZ.Дети – Happy New Year, а 6 января в 19:00 и 21:00 пройдет Рождественская программа хитов Frank Sinatra.

В Екатеринбурге в ККТ «Космос» 23 декабря 2021 года в 19:00 выступит Хор Турецкого с программой «Семейное новогоднее шоу».

Напомним, что концерты можно посетить только при наличии QR-кода.

Океанариум

В Океанариуме с 25 декабря по 9 января пройдет шоу «Созвездие Дельфиниус» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в новогодние выходные в Океанариуме с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года пройдет шоу «Созвездие Дельфиниус». Здесь зрители могут посмотреть на полет морских котиков, а также белых китов и морских котиков. Билеты можно приобрести на кассе или на сайте Океанариума. Цена – от 900 рублей.

Катки

В Екатеринбурге на новогодние праздники в 2021-2022 году можно покататься на коньках. Так будет работать катки «Юность», «Северное сияние» в парке Маяковского, «Исеть парк» и «Динамо». Более подробная информация о режиме работы катков и ценах здесь.

Лыжные базы

В Екатеринбурге на время праздничных новогодних выходных будут работать лыжные базы. Покататься на беговых лыжах на сезон 2021-2022 можно в парке Маяковского, биатлонной базе «Динамо», лыжной базе «Калининец» и спортивной базе «Шарташ». На базах работает прокат лыж и палок. Информация о ценах и времени работы лыжных баз здесь.

В Екатеринбурге на время праздничных новогодних выходных будут работать лыжные базы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Горнолыжные комплексы

В Екатеринбурге на новогодние праздники 2021-2022 можно съездить на горнолыжные комплексы, где есть прокат лыж, сноубордов и бубликов. Так, в спортивном комплексе «Уктус» есть склоны разного уровня для новичков и профессионалов. Подняться туда можно на подъемнике, цена за подъем – от 70 до 100 рублей. Прокат инвентаря – 350 рублей. После активного отдыха можно согреться за чашкой чая и устроить пикник в гриль-парке.

Также в Свердловской области в 6 километрах от Березовского есть гора «Лиственная». По дороге в сторону Первоуральска и в черте города есть горнолыжные комплексы: «Волчиха», «Теплая», «Пильная». Здесь также можно взять в аренду инвентарь. Более подробная информация о ценах здесь.

На новогодние праздники можно съездить в спортивный комплекс «Уктус» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Резиденция Урал Мороза

В Екатеринбурге на новогодние праздники можно сходить в гости к Урал Морозу в «Парк Сказов». Здесь с 5 декабря 2021 года для детей проходят новогодние представления, которые продлятся до 9 января 2022 года.

В резиденции для детей проведут обзорную экскурсию по дворцу Урал Мороза, мастер-классы и игры с Матушкой Зимой, Бабой Ягой, бабушкой Ниной и другими сказочными персонажами. Стоимость детского билета – от 1100 рублей, взрослого – от 850 рублей. Билеты можно приобрести на сайте «Парка Сказов».

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