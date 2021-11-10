Сезон катания на коньках начнется уже с середины ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже с середины ноября откроется сезон катания на коньках. А это значит, что скоро заработают открытые катки и можно вставать на лед. К слову, крытые катки уже работают и принимают посетителей, но пускают туда только по QR-кодам, подтверждающим, что вы вакцинировались от коронавируса или переболели. Рассказываем, где можно покататься на коньках в Екатеринбурге в сезон 2021-2022 и сколько будет стоить входной билет и прокат коньков.

Стадион «Динамо»

Покататься на коньках можно на крытых и открытых катках Фото: Алексей БУЛАТОВ

На льду на время работы играет музыка и работает подсветка. В помещении стадиона есть гардеробная и место, где можно перекусить в кругу друзей или близких. Для водителей есть парковка.

Адрес: ул. Еремина, 12

Входной билет: взрослым – 200 рублей, школьникам – 150 рублей. Детям до 7 лет, инвалидам и пенсионерам – бесплатно.

Прокат коньков (водительское удостоверение или 2000 рублей в залог): 100 рублей в час. Гардероб и пакеты для обуви предоставляются бесплатно. Заточка коньков – 200 рублей.

График работы: С понедельника по пятницу – с 17:00 до 22:00, суббота, воскресенье и праздничные дни – с 12:00 до 22:00

Телефон: +7 (982) 726-77-06

Парк Маяковского

В прошлом году в парке Маяковского для посетителей работал каток «Северное сияние» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прошлом году в парке Маяковского для посетителей работал каток «Северное сияние», который был украшен скульптурами. Там также часто проводились мастер-классы, программы для детей с аниматорами и музыкальные концерты. Подробная информация о работе катка в этом году будет известна позднее.

Адрес: ул. Мичурина, 230

Входной билет: в прошлом году – от 100 до 250 рублей в зависимости от дня недели или возраста.

Прокат коньков: 200 рублей в час, коньки от 26 размера.

График работы: Понедельник – с 17:00 до 22:00, со вторника по четверг – с 10:00 до 22:00, с пятницы по воскресенье – с 10:00 до 23:00.

Телефон: +7 (343) 221-34-20

Каток «Юность»

Крытые катки работают в любой сезон Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это самый большой каток в Екатеринбурге. Преимущество его и в том, что он находится в центре, недалеко от станции метро «Геологическая» и торгового центра «Гринвич». Здесь работает гардероб, чтобы можно было оставить сумки и другие вещи, а также работают автоматы с напитками и сладостями.

Адрес: ул. Куйбышева, 32А

Входной билет: Детям до 7 лет вместе с сопровождающим взрослым без коньков – бесплатно. Школьникам и студентам в будние дни – 150 рублей, выходные – 200 рублей. Взрослым в будние дни – 200 рублей, в выходные и праздничные дни – 250 рублей.

Прокат коньков: 200 рублей до двух часов. После двух часов взимается двойная оплата. Залог – 3000 рублей, водительское удостоверение или телефон, стоимостью от 8 тысяч.

График работы: с понедельника по пятницу – с 19:00 до 22:00, суббота – с 17:00 до 22:00, воскресенье – с 15:00 до 22:00.

Телефон: +7 (343) 251-21-55

Стадион «Локомотив»

Открытые катки планируют открытие тогда, когда будет устойчивая минусовая температура и снег Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прошлом году стадион принимал посетителей на открытом катке с конца ноября. Для удобства посетителей есть бесплатный гардероб и бахилы. Информация о работе катка на сезон 2021-2022 будет известна позднее.

Адрес: ул. Расточная, 18

Входной билет: 150 рублей

Прокат коньков: 300 рублей. Время катания не ограничено.

График работы: с понедельника по пятницу – с 14:00 до 22:00, суббота и воскресенье – с 12:00 до 22:00

Телефон: +7 (343) 344-81-79

Каток в ледовом дворце имени Сивкова

Детям и школьникам при посещении катков предоставляется скидка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крытый каток здесь работает в любой сезон. Так, тем, кто любит кататься на коньках, можно прийти сюда и зимой, и летом. Вход на каток допускается по QR-коду.

Адрес: ул. Лиственная, 65

Входной билет: 100 рублей. Детям до 12 лет – 50 рублей. Проката коньков нет.

График работы до 14 ноября: с понедельника по четверг: с клюшкой – с 12:30 до 13:30, без клюшки – с 11:30 до 12:30. Расписание обновляется постоянно, посмотреть его можно в Инстаграм ледового дворца sportarena_sivkova.

Телефон: +7 (982) 717-25-35

Ледовый каток «Айсберг» в РЦ «Луна»

Крытый ледовый каток работает ежедневно. Приобрести билеты желательно заранее на сайте ледового катка либо же за 15 минут. Войти сюда можно при предъявлении QR-кода.

Адрес: Сибирский тракт, 34Б

Входной билет: в будние дни – 250 рублей с человека, в выходные и праздничные дни – 300 рублей.

Прокат коньков: 150 рублей

График работы: ежедневно. Каждый день график работы меняется. Точный график можно посмотреть на сайте ледового катка «Айсберг» в разделе расписание.

Телефон: +7 (912) 288-93-73