Лыжный сезон начинается с конца ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

С конца ноября начинается лыжный сезон. Сейчас лыжные базы ждут, когда выпадет снег, чтобы проложить трассу и встречать первых посетителей. « КП» собрала список мест, где покататься на беговых лыжах в Екатеринбурге в сезон 2021-2022.

ЦПКиО имени Маяковского

Здесь каждый год действует прокат лыжной трассы. В том году длина лыжни составляла 800 метров, покататься можно с 11:00 до 19:00.

На данный момент неизвестно, когда в этом году планируют открыть лыжную трассу, старт лыжного сезона здесь будет зависеть от погоды. Об этом сообщили журналисту «КП – Екатеринбург» в администрации парка Маяковского.

Цена: прокат лыж 150 рублей в час

Адрес: ул. Мичурина, 230

Телефон: +7 (343) 221-34-20

На данный момент лыжные базы ждут, когда выпадет снег, чтобы проложить трассы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лыжная база «Семь ключей»

Лыжная база расположена в черте города, вдали от шума машин. Здесь расположены трасы разной протяженности от 1 до 5 километров, общая длина – 11 километров. Покататься здесь можно с 10:00 до 19:00.Также здесь можно организовать отдых на целый день: покататься на бублике или квадроцикле и устроить пикник в беседке.

Цена: прокат лыж от 150 рублей за 2 часа

Адрес: ул. Решётская, 63

Доехать до базы можно на 13 автобусе до остановки Белякова либо на 7, 10, 12, 13 и 24 трамвае до остановки «7 ключей».

Телефон: +7 (922) 037-30-60

Биатлонная база «Динамо»

Как сообщили журналисту «КП – Екатеринбург» сотрудники лыжной базы, покататься на лыжах здесь можно будет, когда будут устойчивые минусовые температуры и снег. Здесь ежегодно прокладывают лыжные трассы от 1 до 5 километров. Биатлонная база будет работать по графику в субботу, воскресенье и выходные дни с 10:00 до 18:00.

Цена: прокат лыж от 250 рублей в час

Адрес: Московский тракт, 12 километр

Добраться сюда можно на автомобиле по московскому тракту и свернуть по указателю «Биатлон» либо на 22 автобусе до остановки «Стрельбище «Динамо».

Телефон: +7 (922) 159-23-32

Лыжные трассы обычно прокладывают длиной от 1 до 11 километров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лыжная база «Калининец»

Лыжная база начнет работу с выпадением снега в Екатеринбурге. В прошлом году здесь было проложено четыре тропы длиной от 2 до 10 километров. Рядом работает буфет. График работы в прошлом сезоне – ежедневно с 09:00 до 20:00.

Цена: прокат лыж от 150 рублей в час

Адрес: ул. Краснофлотцев, 48

Телефон: +7 (343) 331-37-81

В Екатеринбурге есть множество трасс, на которых можно покататься на лыжах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спортивная база «Шарташ»

В спортивной базе Кировского района можно взять напрокат лыжи и покататься недалеко от озера Шарташ, когда выпадет снег. Кроме того, здесь же можно покататься на бубликах, на коньках, и даже на горках. База будет работать каждый день с 10:00 до 20:00

Цена: прокат лыж от 150 рублей в час

Адрес: ул. Отдыха, 111

Телефон: +7 (343) 213-89-85

Спортивная школа «Родонит»

Спортивная школа откроет лыжные трассы, когда выпадет снег. В прошлом году здесь было проложено три трассы. Покататься здесь можно будет с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

Цена: от 150 рублей в час

Адрес: ул. Прониной, 35

Телефон: +7 (343) 256-79-17