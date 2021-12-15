Прогноз погоды на новогодние каникулы в Екатеринбурге и Свердловской области обещает умеренный мороз Фото: Алексей БУЛАТОВ

О том, какой будет погода на Новогодние каникулы в 2021-2022 году в Екатеринбурге и Свердловской области, рассказали синоптики Гисметео.

Прогноз погоды на новогодние каникулы в Екатеринбурге и Свердловской области с 30 декабря 2021 года до 12 января 2022 года обещает умеренный мороз.

По предварительным данным синоптиков, в Екатеринбурге в наступающий 2022 год столбики термометров будет колебаться днем в пределах от -11 до -20 градусов, ночью от -14 до -22 градусов.

– Будет замечательная новогодняя погода, умеренно морозная с небольшим снегом. Обильных снегопадов не ожидается, по крайней мере, в первую половину каникул. Но на 8 января прогнозируется снегопад. Температура на этот период будет ниже средних многолетних значений – ночью от -12 до -17 градусов, днем от -10 до -15 градусов, – рассказал ведущий метеоролог Гисметео Леонид Старков.

Температура на новогодние каникулы будет ниже средних многолетних значений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прогноз погоды на новогодние каникулы в Екатеринбурге на 30 декабря 2021: днем температура составит -15 градусов, ночью -16 градусов.

Прогноз погоды на новогодние каникулы в Екатеринбурге на 31 декабря 2021: днем ожидается -16 градусов, ночью -18 градусов.

Прогноз погоды на новогодние каникулы в Екатеринбурге на 1 января 2022: столбики термометров днем покажут -16 градусов, ночью -18 градусов. Ожидается небольшой снег.

Прогноз погоды на новогодние каникулы в Екатеринбурге на 2 января 2022 года: днем ожидается -14 градусов, ночью – 17 градусов, осадков не предвидится.

Прогноз погоды на новогодние каникулы в Екатеринбурге на 3 января 2022 года: ожидается днем -12 градусов, ночью -14 градусов. Будет идти снег.

В наступающий год столбики термометров будет колебаться днем от -11 до -20 градусов, ночью от -14 до -22 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прогноз погоды на новогодние каникулы в Екатеринбурге на 4 января 2022 года: днем столбики термометров покажут -11 градусов, ночью -15 градусов.

Прогноз погоды на новогодние каникулы в Екатеринбурге на 5 января 2022 года: температура составит днем -14 градусов, ночью – 17 градусов,

Прогноз погоды на новогодние каникулы в Екатеринбурге на 6 января 2022 года: днем ожидается -13 градусов, ночью -16 градусов.

Прогноз погоды на новогодние каникулы в Екатеринбурге на 7 января 2022 года: столбики термометров днем покажут -16 градусов, ночью -19 градусов.

Прогноз погоды на новогодние каникулы в Екатеринбурге на 8 января 2022 год: ожидается сильный ветер и снегопад. Температура днем составит -13 градусов, ночью -16 градусов.

8 января 2022 года ожидается сильный ветер и снегопад Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прогноз погоды на новогодние каникулы в Екатеринбурге на 9 января 2022 года: температура воздуха понизится, ожидается стабильный умеренный морозец. Днем температура составит -17 градусов, ночью -18 градусов.

Прогноз погоды на новогодние каникулы в Екатеринбурге на 10 января 2022 года: днем ожидается -17 градусов, ночью -19 градусов.

Затем похолодает. 11 января 2022 года днем будет -20 градусов, ночью -21 градус, 12 января 2022 года днем температура составит -19 градусов, ночью -22 градуса.

По данным Гисметео, в прошлые новогодние каникулы в Екатеринбурге с 30 декабря 2020 года по 12 января 2021 года днем температура была морозной. Так, днем температура колебалась в пределах от -10 градусов до -23 градусов, ночью в пределах от -17 градусов до -29 градусов.

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