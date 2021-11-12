Зима в Екатеринбурге на будущий год ожидается холодной, умерено морозной, но без осадков Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным синоптиков, зима в Екатеринбурге на будущий год ожидается холодной, умерено морозной, но без осадков.

- В прошлом году в Екатеринбурге и Свердловской области температура была умерено морозной, не было сильного ветра. Ночью температура составила -10 градусов, днем -2 градуса. Такие показатели были характерны для конца ноября, - рассказал «КП-Екатеринбург» Леонид Старков, ведущий метеоролог Гисметео.

Прогноз погоды в Екатеринбурге на Новый год 2022 обещает постепенное понижение температуры. Чем ближе к празднику, тем будет холоднее. Первая неделя декабря днем составит от -6 до -8 градусов, ночью от -10 до -15 градусов. Вторая неделя будет морознее предыдущей, так днем температура днем составит от -11 до -13 градусов, ночью от -15 до -18 градусов. Третья неделя днем будет составлять от -15 до -17 градусов, ночью до -20 градусов.

Во время предновогодней недели будет теплее. Такк днем столбики термометра будут колебаться от -12 до -15 градусов днем и от -15 до -18 ночью. А вот накануне самого Ного года ожидаются морозы, так 30 декабря 2021 днем ожидается температура -17 градусов, ночью до -22 градуса.

Прогноз погоды в Екатеринбурге в 2022 году обещает умеренный морозец Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прогноз погоды в Екатеринбурге в 2022 году обещает умеренный морозец. Но для жителей Екатеринбурга такая погода будет привычной. 1 января 2022 года будет в меру морозно днем от -15 до -20, от -23 до -28 градусов ночью.

Что касается осадков, то по прогнозу погоды в Екатеринбурге на Новый год 2022 , в ночь с 30 декабря 2021 на 1 января 2022 года синоптики не обещают снегопада.

– Долгосрочный прогноз погоды предварительный. Более точный прогноз погоды на новый год будет известен в середине декабря, – уточнил Леонид Старков.

Синоптики отметили, что одним из самых морозных Новых годов был 2016 год. Тогда днем температура понизилась до -20 градусов, ночью до -23 градусов. Нормой для нового года в Екатеринбурге считается, когда днем столбики термометров показывают -11 градусов, ночью -16 градусов.

Умерено теплые Новые годы отмечаются в 2018, 2019, 2020 годах. Самый теплым был 2017 год – ночью температура составила -5 градус, днем-1 градус.