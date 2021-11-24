Галина Шепоренко дала прогноз какой будет зима 2021-2022 в Екатеринбурге и Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

До наступления зимы осталось чуть меньше недели. Какой она будет в этом году, придут ли к нам трескучие морозы или наоборот Екатеринбург и область завалит снегом. Об этом «КП-Екатеринбург» расспросила главного синоптика Уральского Гидрометцентра Галину Шепоренко. Кроме того, эксперт поделилась, когда в Свердловской области были аномально холодные зимы, а также рассказала о самой морозной новогодней ночи.

«ВАЛЕНКИ НОСИЛА ДАЖЕ МОЛОДЕЖЬ»

- Галина Андрияновна, вы работаете в Уральском Гидрометцентре уже 50 лет. За это время, какая самая аномальная зима была на Урале и в Екатеринбурге?

- Таких зим было несколько. Большинство горожане еще не забыли морозы января 2006 года. Тогда на протяжении десяти дней, с 16 по 25 января температура в Екатеринбурге удерживалась на уровне от -30 до -35 градусов. А в отдаленных районах, например, в аэропорту Кольцово или Арамиле отметка термометра достигала рекордных -35, -40 градусов. Это на 13-17 градусов ниже нормы. Конечно, люди оказались не готовы к такому резкому и сильному похолоданию. Многим екатеринбуржцам пришлось срочно покупать валенки. Их в этот период, не стесняясь, носили не только люди в возрасте, но и молодежь.

До наступления зимы осталось чуть меньше недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

- А если говорить о самой продолжительной холодной зиме?

- Такая зима была в 1968-69 году. В течение трех календарных месяцев, 39 дней, температура была -25 градусов и ниже, иногда даже доходила до - 42 градусов.

- Такая низкая температура на Урале – редкость. С чем это связано?

- Сорокоградусных морозов у нас в Екатеринбурге не было очень давно, лет сорок. Зимы стали теплее, потому что климат меняется. Почему именно так происходит трудно сказать. Ученые до сих пор спорят: одни говорят, что это естественные колебания климата, а другие – что это антропогенные факторы, например, сжигание, ископаемого топлива. Однако возможность сурового мороза нельзя исключать, такой шанс всегда есть, погода иногда преподносит сюрпризы.

- А когда же была самая холодная новогодняя ночь?

- Я думаю, эту новогоднюю ночь надолго запомнили все жители Урала. Это была ночь далекого 1979 года. Последний месяц 1978 года выдался морозным. И уже 30 декабря столбик термометра опустился ниже -30 градусов. Но именно в новогоднюю ночь ударили самые сильные морозы. Так 31 декабря и в ночь на 1 января 1979 года в Екатеринбурге, тогда Свердловске, была отмечена самая низкая температура -44,6 градуса. Этот мороз признан рекордом, не превзойденным до сих пор за 170 лет наблюдений на Обсерваторской горке. А вот метеостанции аэропортов Кольцово и Уктус, который находился в то время на месте нынешнего Ботанического района, зарегистрировали в этот день около -47 градусов.

Сорокоградусных морозов у нас в Екатеринбурге не было очень давно, лет сорок Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Что же вызвало такое резкое рекордное похолодание?

- Такое сильное похолодание было вызвано обвалом студеного воздуха, долго копившегося вблизи арктического побережья Гренландии и Канады. Прорыв северного воздуха на материк можно сравнить со сходом ледника, устремляющегося вниз по горной долине.

- Как люди справились с таким аномальным явлением?

- Хоть и, морозы оказались непродолжительными и уже днем 1 января смягчились, для всех жителей Урала, они оказались, что называется, шокирующим событием. Циклон серьезно осложнил работу всех систем жизнеобеспечения. А в газетах тогда писали, что 1 января 1979 года взгляду с Обсерваторской горки открывался покрытый бахромой инея и морозной дымки Екатеринбург. Помню, утром, без единого огонька в окнах, город выглядел словно вымершим. На улицах стояла звенящая, еще морозная тишина. Не было ни одного человека, ни одной машины. Только трамваи оказались самыми стойкими даже в такой трескучий мороз, и смогли продолжить свою работу.

«СЛОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ СНЕГОПАДЫ»

- В зимнее время сложнее дать точный прогноз погоды по сравнению с другими временами года?

- Думаю, что нет. Летом возникают явления, обусловленные прогревом воздуха, так называемые быстроразвивающиеся конвективные явления: грозы, град, шквалы, сильные ливни. Для их развития достаточно всего нескольких часов, к тому же эти явления склонны возникать локально, не охватывая большую территорию. Это усложняет прогнозирование.

Зимы стали теплее, потому что климат меняется Фото: Алексей БУЛАТОВ

- А какие природные явления сложнее всего рассчитать в зимнее время года?

- Не все колебания погоды легко подаются прогнозированию. Достаточно уверенно за 2-3 суток можно предупредить об очень сильной стуже. Сложнее упредить сильные снегопады и метели. Объем снега, который принесет тот или иной циклон, прогнозировать труднее – методы прогноза количества осадков менее надежны, но постоянно совершенствуются учеными.

- В прошлом году в Екатеринбурге выпало очень много снега, но наши службы не были к такому готовы? Они не запрашивают у вас данные перед очередным сезоном?

- Как я уже сказала, осадки сложнее поддаются прогнозированию, чем температура. Синоптики составляют прогноз не на сезон, а на ближайшие трое суток. Предупреждения об ожидаемых неблагоприятных осадках синоптики передают в Управление благоустройства Екатеринбурга для организации уборки дорог. Не всегда при интенсивных осадках удается справиться со снегом, к тому же, известно, работу коммунальной техники ограничивают припаркованные у обочин автомобили.

- Соседний Пермский край или Челябинскую область засыпает снегом, а нас, наоборот, снегопады обходят стороной. Почему так происходит?

- Уральские горы – своеобразный барьер на пути влажного воздуха, большая часть осадков выпадает на западных наветренных склонах.

- А когда на Урале было самое опасное погодное явление? Что это было? Как повлияло на жизнь и безопасность людей?

- Опасные погодные явления весьма разнообразны. Они нередко несут угрозу не только имуществу, но и жизни людей. К их гибели может привести обычная гроза, что бывало на Урале и не раз. Шквалистый ветер или смерч также опасны и нередко разрушают жилище, валят лес. Весенние половодья или летние дождевые паводки могут быть причиной больших подтоплений и разрушений. Например, как затопило Нижние Серги 20-21 июля 2020 года.

«ГОВОРИТЬ О ПОГОДЕ В НОВЫЙ ГОД РАНО»

- А если все-таки говорить об этой зиме, какую погоду ждать уральцам на декабрь? Хотя бы в общих чертах. Зима будет снежной, холодной?

- Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра России, а именно московские синоптики разрабатывают долгосрочные прогнозы погоды, декабрь ожидается близким к норме по температуре воздуха, которая в среднем за месяц составляет -11,-13 градусов, на севере Свердловской области 14,-16 градусов. Осадков ожидается несколько меньше нормы (норма 21-26 мм, в горах до 34 мм).

- Те люди, которые заранее планируют свой отдых на Новый год и праздники, на какую погоду могут рассчитывать в этот период? Будет снежная волшебная зима или же, наоборот, в регион придет потепление?

- Говорить о погоде Новогодней ночи ранее, чем за 7-10 дней до праздника, бессмысленно. Поэтому людям, планирующим отдых заранее придется готовиться к любым погодным условиям.

Сложнее упредить сильные снегопады и метели Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Бывает ли такое, что прогноз погоды не сбывается, внезапно наступает резкое похолодание или аномальная жара?

- Синоптики ведут ежедневный мониторинг своих прогнозов на ближайшие трое суток, их оправдываемость согласно действующим нормативным документам 94-98%. Сейчас это случается крайне редко. Методическая основа и современные технологии прогнозирования позволяют синоптикам достаточно надежно справляться с задачей по прогнозу резких температурных колебаний

- А с вами случалось такое, что вас подводил прогноз погоды?

- Бывало, попадала под ливень, вряд ли вспомню когда и почему. Возможно, понадеялась на авось, не захотела нести лишнюю вещь в сумке, то есть зонтик. Кстати, у нас на работе есть запасной общественный зонтик, что очень удобно: вечером при необходимости воспользовался, утром принес обратно.

- Есть ли у синоптиков какие-то приметы, из разряда «Раз лето было теплым, то зима будет холодной»?

- Я не очень верю в приметы, да и некогда мне следить за этим. Я не садовод, на природе бываю редко. Но в нашей метеослужбе были такие люди, приверженцы фенологических наблюдений и примет. Они изучали, оценивали приметы. Пришли к выводу, что они оправдываются на уровне климатического прогноза. В современный период в нашем регионе, мне кажется, что календарные приметы плохо работают. Климат изменился, погода тоже.