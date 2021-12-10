Новогодние ярмарки уже открыты в торговых центрах Екатеринбурга Фото: Ольга ЮШКОВА

Пришла пора закупаться к Новому году-2022. В торговых центрах Екатеринбурга уже открыты елочные базары и Новогодние ярмарки, где можно приобрести главный символ Нового года – елку, украшения к ней и подарки. Публикуем обзор цен на Новогодних ярмарках Екатеринбурга в 2021-2022 году.

ГРИНВИЧ (улица 8 Марта, 46)

В торговом центре «Гринвич» новогодняя ярмарка расположена на втором этаже Фото: Ольга ЮШКОВА

В Екатеринбурге в торговом центре «Гринвич» новогодняя ярмарка в 2021 году расположена на втором этаже возле магазина New Yorker. На большой свободной площадке расположены новогодние ларьки с сувенирами ручной работы от мастеров России и Украины.

Здесь можно купить стеклянные новогодние шары на елку от 300 рублей или игрушки в советском стиле 30-х годов, которые стоят в пределах 500-600 рублей. Например, цена на игрушку на елку в виде советского телефона составляет 595 рублей. Но есть игрушки и дороже. Так цена на елочную игрушку в виде пластмассовой балерины составит 1000 рублей, игрушки на елку в виде матрешки – 1050 рублей, а на советского космонавта - 2400 рублей.

На новогодней ярмарке в "Гринвиче" можно приобрести советские игрушки Фото: Ольга ЮШКОВА

В Екатеринбурге на Новогодней ярмарке в ТРЦ «Гринвич» вам могут приглянуться фарфоровые, стеклянные и керамические статуэтки. Купить маленькую версию английской телефонной будки можно от 450 рублей, музыкальную электронную свечу за 1200 рублей.

В Екатеринбурге на Новогодней ярмарке в ТРЦ «Гринвич» здесь можно купить новогодние искусственные Елки на любой вкус и цвет: с огоньками, с инеем, шишками или дерево без елочных иголок, или же можно выбрать без украшений. Цена на новогоднюю елку – от 2500 рублей.

На новогодней ярмарке в "Гринвиче" можно купить искусственную елку, здесь представлен широкий ассортимент на любой вкус и цвет Фото: Ольга ЮШКОВА

В Екатеринбурге в торговом центре «Гринвич» новогодняя ярмарка 2021 года будет работать до 31 декабря в режиме работы торгового центра ежедневно с 10:00 до 22:00.

«Евродом»

В Екатеринбурге в торговом центре «Гринвич» можно приобрести елочные игрушки и в магазине «Евродом». Здесь есть отдельный стенд на входе, где развешены елочные стеклянные, фарфоровые, хрустальные, деревянные и керамические игрушки в советском стиле.

Керамические игрушки здесь стоят от 1770 рублей, стеклянные шары 1000-1200 рублей, деревянные игрушки – в пределах 600 рублей. Купить коллекцию из шести Щелкунчиков можно за 1670 рублей.

Купить коллекцию Щелкунчиков можно за 1670 рублей Фото: Ольга ЮШКОВА

Kuchenland Home

В Екатеринбурге в торговом центре «Гринвич» можно купить елочные игрушки в магазине Kuchenland Home. В магазине продаются стеклянные игрушки в советском стиле, а также сувениры.

Игрушки на елку здесь стоят от 100 рублей. Так, купить четырех сантиметровую елочную игрушку в виде солдатика можно за 169 рублей. Елочная игрушка «Собака болельщик» стоит 690 рублей. Купить новогодний статуэтки «Санта» или «Новогодний олень» можно за 393 рубля.

Новогодние игрушки в магазине Kuchenland Home можно купить от 100 рублей Фото: Ольга ЮШКОВА

МЕГА (улица Металлургов, 87)

В Екатеринбурге в торговом центре «МЕГА» новогодняя ярмарка в 2021 году расположена на втором этаже возле фудкорта. Здесь можно купить сувениры, еду и одежду от уральских мастеров. В ларьках продают новогодние игрушки на елку, носки из овечьей шерсти, угощения, свечи, кожаные изделия, а также игры-головоломки.

В торговом центре «МЕГА» новогодняя ярмарка расположена на втором этаже возле фудкорта Фото: Ольга ЮШКОВА

В Екатеринбурге на Новогодней ярмарке в торговом центре «МЕГА» в 2021 году в ларьке с новогодними игрушками здесь можно купить символ 2022 года – тигра, а еще бегемота-моряка, Щелкунчика, елку и многое другое. Керамические и деревянные игрушки на новогоднюю елку стоят от 300 рублей.

В Екатеринбурге на Новогодней ярмарке в торговом центре «МЕГА» в 2021 году находится парфюмерный уголок, где продают авторские свечи и ароматизированные флакончики для машины или для дома. Купить свечу с добавлением кокосового масла можно от 600 рублей. Здесь есть свечи и с другими запахами – цитрусовый, цветочный, или с запахом хвои.

В Екатеринбурге на Новогодней ярмарке в торговом центре «МЕГА» в 2021 году приобрести купить перчатки из натуральной кожи можно от 1500 рублей или купить теплые варежки для детей и взрослых от 700 рублей. Рядом можно приобрести носки, гольфы и валенки. Цена за носки из овечьей шерсти – от 400 рублей, валенки стоят от 2700 рублей, с принтом – 4500 рублей.

Приобрести купить перчатки из натуральной кожи можно от 1500 рублей Фото: Ольга ЮШКОВА

В Екатеринбурге на Новогодней ярмарке в торговом центре «МЕГА» в 2021 году можно купить игру-головоломку за 300 рублей.

В Екатеринбурге на Новогодней ярмарке в торговом центре «МЕГА» в 2021 году можно купить угощения – мед, пастилу, сыр. Перед покупкой продавцы предлагают вам продегустировать свои продукты.

В торговом центре «МЕГА» Новогодняя ярмарка будет открыта до 5 января 2022 года в режиме работы торгового центра ежедневно с 10:00 до 22:00.

На Новогодней ярмарке в торговом центре «МЕГА» можно купить мед, пастилу, сыр Фото: Ольга ЮШКОВА

ДИРИЖАБЛЬ (улица Академика Шварца, 17)

В Екатеринбурге в торговом центре «Дирижабль» новогодняя ярмарка в 2021 году расположена на втором этаже. Здесь можно приобрести новогодние игрушки, статуэтки, стеклянные шары, рождественские венки, гирлянду и игрушки для детей.

Новогодний базар в торговом центре «Дирижабль» будет работать до 31 декабря 2021 года Фото: Ольга ЮШКОВА

На Новогоднем базаре в «Дирижабле» представлен большой выбор игрушек на елку – перламутровые шары за 108 рублей, шары с узорами от 500 рублей и стеклянные фигурки в советском стиле от 500 рублей.

В Екатеринбурге на Новогоднем базаре в торговом центре «Дирижабль» в 2021 году купить маленький новогодний шар на подставке можно за 300 рублей, большой – за 2800 рублей. На Новогоднем базаре в «Дирижабле» продают декоративные статуи для дома или сада. Дед Мороз стоит от 2000 рублей, Снегурочка – от 1900 рублей, снеговик от 1600 рублей.

Перламутровые шары на Новогодней ярмарке в "Дирижабле" стоят 108 рублей Фото: Ольга ЮШКОВА

В Екатеринбурге на Новогоднем базаре в торговом центре «Дирижабль» в 2021 году продаются игрушки для детей – символы Нового года 2022 тигры стоимостью от 1900 рублей.

Здесь также представлен широкий выбор цветовой палитры елок: желтые, розовые, белые и зеленые. Также здесь есть как очень маленькие елочки, так и выше трех метров. Цена на елку составляет от 2000 рублей.

Новогодний базар в торговом центре «Дирижабль» будет работать до 31 декабря 2021 года в режиме работы торгового центра ежедневно с 10:00 до 22:00.